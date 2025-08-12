¿Vuelas en las próximas horas? AICM alerta a pasajeros ante posibles cambios de itinerario por lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó esta noche que, debido a los reportes meteorológicos que pronostican lluvias en la capital, se recomienda a los pasajeros con vuelos programados en las próximas horas mantenerse atentos al estatus de sus itinerarios.

A través de un comunicado oficial, el AICM exhortó a los viajeros a estar en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre posibles retrasos o cancelaciones. Asimismo, se instó a seguir las indicaciones de Protección Civil y a consultar únicamente fuentes oficiales para evitar rumores o desinformación.

"Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo, seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales", se lee en el mensaje, publicado en la red social X.

Las autoridades aeroportuarias subrayaron la importancia de tomar precauciones adicionales ante las condiciones climáticas, que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto. Se espera que las lluvias persistan durante la noche, por lo que el AICM continuará monitoreando la situación y actualizando a los pasajeros a través de sus canales oficiales.

Aeropuerto ha sufrido afectaciones en los últimos dos días

El AICM ha enfrentado significativas interrupciones en sus operaciones durante los últimos dos días debido a fuertes lluvias que han afectado la zona aeronáutica y las terminales.

Las precipitaciones del pasado domingo 10 de agosto, que alcanzaron entre 50 y 77 mm, provocaron la suspensión de aterrizajes y despegues por cuatro horas la noche del 10 de agosto, tras inundaciones que comprometieron la seguridad operativa. Las labores de desalojo de agua, realizadas con equipos como motobombas y barredoras, permitieron reanudar las operaciones a las 00:05 horas del 11 de agosto en la pista 05 izquierda – 23 derecha, y a las 06:00 horas en la pista 05 derecha – 23 izquierda.

Sin embargo, el impacto fue notable: 104 vuelos y 14,892 pasajeros se vieron afectados, con operaciones desviadas a aeropuertos alternos.

Más de 30,000 pasajeros se han visto afectados. Foto: Ilustrativa Cuartoscuro

La madrugada de hoy, martes 12 de agosto, la situación se agravó nuevamente. A las 02:13 horas, las operaciones se suspendieron debido a una lluvia atípica de gran intensidad, cerrando la pista 5 derecha – 23 izquierda hasta nuevo aviso. Hasta el momento, se han cancelado 16 vuelos y 120 presentan demoras, afectando a un total de 19,500 pasajeros. Personal especializado trabaja en el desalojo de agua y la limpieza de áreas críticas para restablecer la capacidad operativa.

El AICM, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura y la Agencia Federal de Aviación Civil, mantiene un monitoreo constante.