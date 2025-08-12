Tromba marina sorprende a Playa del Carmen: turistas y locales graban impresionantes videos

Este martes 12 de agosto de 2025, un fenómeno meteorológico capturó la atención de locales y visitantes en las costas de Playa del Carmen. Una tromba marina se formó en el mar Caribe, visible desde varios puntos de la ciudad, incluyendo Playacar, Xpuhá, Puerto Aventuras y Villas del Sol.

Usuarios en redes sociales como Facebook, Instagram y X compartieron videos y fotos del evento, que duró aproximadamente 10 minutos, permitiendo a muchos capturarlo con sus teléfonos celulares. Al inicio, el día parecía despejado, pero rápidamente el cielo se tornó gris, anunciando una fuerte lluvia que acompañó el fenómeno.

Testigos reportaron a través de las redes sociales haber presenciado la tromba mientras viajaban por carretera o disfrutaban de la playa. Medios locales indicaron que la columna de agua y viento se elevó hasta unos 900 metros de altura, disipándose antes de tocar tierra firme.

La tromba marina se originó mar adentro, frente a la zona del fraccionamiento Playacar, alrededor de las 15:00 horas. Videos circulando en plataformas digitales muestran cómo el embudo se formaba desde una nube de tormenta, levantando rociadores de agua visibles a gran distancia.

Bañistas y turistas en la playa fueron sorprendidos, pero el fenómeno no generó pánico generalizado, aunque algunos optaron por evacuar el área por precaución. Según reportes, se observó desde el estacionamiento del Centro Maya y otros puntos elevados, creando un espectáculo natural que rápidamente se viralizó en internet.

La Coordinación de Protección Civil local de Playa del Carmen descartó cualquier alerta o riesgo inminente para bañistas, confirmando que no fue necesario evacuar la playa de manera obligatoria. El meteorólogo Antonio Morales Ocaña, de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, fue citado en medios locales informando que la tromba se disipó al acercarse a la costa, sin causar daños materiales ni lesiones.

¿Qué sistemas ciclónicos cercanos hay en Quintana Roo?

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos reportan actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico. Actualmente, la Tormenta Tropical Erin se encuentra en el Atlántico central, a unos 38.3°O, moviéndose hacia el oeste a 35 km/h con vientos sostenidos de 72 km/h.

Aunque está lejos de las costas mexicanas, se pronostica que podría intensificarse a huracán en los próximos días, potencialmente afectando el Caribe oriental. No hay otros sistemas activos en el Pacífico Oriental ni disturbios inmediatos cerca de Quintana Roo, pero la alta humedad y temperaturas cálidas en el mar Caribe favorecen fenómenos como trombas marinas.

¿Qué es una tromba marina y qué efectos puede traer?

Una tromba marina es un torbellino similar a un tornado, pero que se forma sobre cuerpos de agua, como mares u océanos. Surge cuando una corriente ascendente de aire cálido y húmedo interactúa con nubes de tormenta (cumulonimbus), creando un embudo que conecta la nube con la superficie del agua.

A diferencia de los tornados terrestres, las trombas suelen ser menos intensas y se disipan rápidamente al tocar tierra. En regiones tropicales como Quintana Roo, se asocian con alta humedad, vientos variables y temperaturas superficiales del mar superiores a 26°C.

Aunque espectaculares, las trombas marinas pueden tener efectos peligrosos. Si tocan tierra, se convierten en tornados, generando vientos que dañan estructuras, vehículos o vegetación. Sobre el agua, representan riesgos para embarcaciones pequeñas, causando olas fuertes o succionando objetos.

En este caso, no se reportaron impactos, pero en general, pueden provocar lluvias intensas, granizo o descargas eléctricas asociadas. Las autoridades recomiendan alejarse de la zona y buscar refugio durante su formación para evitar accidentes.