Trasladan a 26 reos de México a EU, no solicitarán pena de muerte

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición.

La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.

Foto: Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa el día miércoles 13 de agosto a las 11:00 hrs. en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

