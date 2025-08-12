Tormenta tropical Erin amenaza al Atlántico: FECHA en que se convertiría en huracán de categoría 3

La tormenta tropical Erin sigue intensificándose en el océano Atlántico oriental desde su formación el pasado lunes 11 de agosto, por su ubicación no representa una amenaza para el territorio mexicano, sin embargo su evolución dependerá de las condiciones climatológicas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, del monitoreo en México el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos precisó que en los próximos días se convertirá en un huracán de alta categoría. "Es probable que Erin se convierta en huracán sobre el Atlántico tropical central en un par de días", se lee en la publicación que advierte sobre la evolución.

Tropical Storm #Erin Advisory 7: Erin Likely to Become a Hurricane Over the Central Tropical Atlantic in a Couple of Days. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 13, 2025

Actualmente se encuentra a 6,160 kilómetros al este de Cancún, se aproxima a las costas mexicanas cuya ubicación llegará a 2,780 kilómetros. Por su distancia solo se prevén vientos máximos sostenidos de 75 km por hora y rachas de viento de 95km, alertan por el incremento del oleaje.

¿Erin podrá convertirse en huracán de categoría 3?

En el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical se desplaza al este de Cancún Quintana Roo, y precisan que por la distancia no representa ningún riesgo para el territorio mexicano. En el pronóstico de condiciones del SMN, se detalla por hora la forma en que cambiaría la tormenta tropical.

Foto: Conagua Clima

El miércoles 13 alrededor de las 18:00 horas podría convertirse en un huracán de categoría 1, avanzando hasta el fin de semana con la categoría 3 el día 16 de agosto alrededor de las 06 de la mañana ubicándose a 2,780 kilómetros al este de Cancún.

Podría comenzar a moverse de manera lenta durante la noche, por el pronóstico en la Isla Cabo Verde y Sotavento.

“Se espera un movimiento ligeramente más lento esta noche hasta el jueves, con un movimiento ligeramente más lento hacia el oeste esta noche hasta el jueves, con un movimiento oeste-noroeste que comienza el jueves por la noche y continúa hasta el fin de semana”, detalla el NHC