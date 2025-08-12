“Todas las acusaciones que hay en mi contra son falsas”: Israel Vallarta sobre apelación de FGR

“Todas las acusaciones que hay en mi contra son falsas”, aseguró Israel Vallarta y dijo que se encuentra muy tranquilo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que presentará una apelación contra la sentencia absolutoria emitida el pasado 1 de agosto a su favor.

“Hoy a casi 20 años, gracias a Dios no estoy buscando que se me exonere… yo ya fui juzgado, no tengo que estar con todas las personas insistiendo en que soy inocente, habla por mi esa sentencia, yo estoy muy tranquilo”, sostuvo Israel Vallarta.

En entrevista con Maca Carriedo para Maca Diario de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, dijo que esperara si entró en tiempo y si fue legítima esa apelación y que esperará qué decide el Tribunal de Apelaciones y recalcó su inocencia.

Foto: Cuartoscuro

"Víctimas mías no son", aclaró Israel Vallarta.

Israel Vallarta dijo que se está sentando un precedente con la sentencia que le dieron y que es bueno que se escuchen las voces a favor y en contra, también confío en que la reforma judicial será de gran ayuda para la aplicación de la justicia en el país.

“Que se consiga una verdadera paz social con una buena aplicación de las leyes”, dijo Israel Vallarta.

Aclaró que “no me interesa la politicia, esta lucha es limpia es honesta” aclaró que nadie los apadrina ni les dan ningún guión, señaló que “de salud no estoy al 100% pero mi espíritu está fuerte” y que seguirá luchando por que su familia este completa y fuera de prisión.

"Mi familia no está completa, mi libertad no está completa vamos por mi hermano Mario y por mi sobrino Sergio", puntualizó Israel Vallarta.

Adelanto que mañana dará un mensaje a los medios en la plancha del Zócalo capitlino alrededor de las 12:00 horas.