Tenemos que ser implacables con los servidores públicos: Jorge Luis Llaven, sobre detención de policías de Cintalapa

El fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, habló en entrevista durante el programa "República H" con Sofía García para Heraldo Televisión sobre la detención del cuerpo policial de Cintalapa, Chiapas. Explicó que fueron 48 horas en las que se llevaron a cabo cateos de inmuebles, viviendas y ranchos en el municipio referido y el de Jiquipilas, "dos municipios vecinos donde se estaban haciendo investigaciones", dijo.

Teníamos denuncias de los policías municipales por abuso de autoridad, uso indebido de insignias y asociación delictuosa, entonces procedimos en este operativo que se implementó hace 2 días", señaló el fiscal.

Al respecto, detalló que se detuvo a las siguientes personas:

59 policías municipales de Cintalapa.

Al director de la corporación de la policía municipal de Cintalapa.

Tres personas del sexo masculino y una del sexo femenino, esta última de origen venezolano.

Durante el operativo se detuvo al director de la corporación de la policía municipal de Cintalapa / FOTO: Heraldo Televisión

Estamos atentos a la actuación de los policías tanto municipales como estatales: Llaven

En entrevista para Heraldo Televisión, Jorge Luis Llaven declaró que este operativo se da en el marco del combate frontal a los grupos generadores de violencia que hay en el Estado de Chiapas.

También, afirmó que estas acciones se llevan a cabo en el marco de la política de cero impunidad y cero corrupción implementada desde el inicio del Gobierno de Eduardo Ramírez, en diciembre del 2024.

Nosotros tenemos que también ser implacables con los servidores públicos, no importa el nivel que sea, cuando estos estén cometiendo actos delictivos", subrayó Llaven Abarca.

A su vez, el fiscal aseguró que están en constante investigación y atentos a la actuación de los policías tanto municipales como estatales, "que su actuación sea dentro del marco de la ley, que no existan conductas ilícitas, y que no haya abuso de autoridad, ni ningún otro exceso en el desempeño de sus funciones".

Finalmente informó que se han detenido ya a más de 250 policías de diferentes municipios del Estado de Chiapas que se encuentran enfrentando la justicia.