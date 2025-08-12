Suspenden actividades en Plaza Mítikah por caída de elevador | VIDEO

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez atendieron el desplome de un elevador en Plaza Mítikah, donde resultaron dos personas lesionadas, tras dar a conocer el incidente el alcalde, Luis Mendoza determinó suspender las actividades del centro comercial para realizar la investigación.

"Les informo que suspendimos las actividades en Plaza Mítikah y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas", sentenció el edil.

Además señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por el delito de "lesiones culposas" y aseguró que las personas lesionadas contarán con el apoyo que necesitan, el cual brindará la alcaldía.

¿Qué pasó en la Plaza Mítikah?

De acuerdo con un reporte de Protección Civil, las víctimas son un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones.

Durante la caída, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones mencionadas, por ello, ambos pacientes están siendo atendidos por personal de Protección Civil de la demarcación.

“Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, informó el alcalde Luis Mendoza en sus redes sociales.

Ante dicha instrucción, se decidió evacuar la plaza de manera inmediata y realizar una inspección exhaustiva en materia de protección civil para garantizar la seguridad del lugar.

“La seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos a revisar plaza Mítikah para que garanticen la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”, expresó el edil.

Secretaría de Seguridad y Fiscalía de CDMX investigan accidente en Plaza Mítikah

Por su parte, al entrarse de lo ocurrido, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió a una plaza comercial ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

No obstante, fueron Paramédicos de Protección Civil de la demarcación los primeros en llegar y, por ende, atendieron a las dos personas mencionadas a la brevedad.

La alcaldía determinó inadecuado continuar con las actividades y estableció un perímetro de seguridad para revisar las fallas por lo que no abrirá su actividad hasta que no se subsanen.

Así mismo, prevén que se lancen las cartas responsivas a un responsable de Obra en las instalaciones y el oficial para deslindar responsabilidades por el hecho de este martes.

Con información de Tania Juárez