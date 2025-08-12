Supuesto OVNI sorprende a habitantes de Metepec a plena luz del día: VIDEO

El avistamiento de un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI) a plena luz del día sorprendió a los internautas, la grabación fue compartida por una usuaria de TikTok quien relató que los hechos ocurrieron en Metepec en el estado de Puebla.

“¿Qué será? Hoy lo capté en Metepec, Atlixco”, escribió la usuaria de TikTok Elizabeth Damian, en la grabación de 47 segundos de duración se observa como la mujer graba un cerro o monte que se encuentra enfrente de su hogar aparentemente a mediodía y de entre los arboles y maleza se observan luces parpadeantes como si pertenecieran a un objeto en forma de ovalo.

Algunos internautas afirmaron que tiene una explicación lógica y humana “es una cinta de cassette para ahuyentar a los pájaros para que no se coman las plantas” TikTok Elizabeth Damian45

Graban supuesto OVNI a plena luz del día en Metepec

Se escucha decir a la mujer que realiza la grabación “no sé qué será eso pero pienso que es un OVNI”, lo que desata la risa de su acompañante pero la fémina relata que las luces parpadearían y darían vueltas desde minutos antes de que comenzará a grabar.

E incluso se escucha la voz de un menor decir que esas luces las viene observando desde hace bastante rato, la mujer se sorprende y relata que no se puede acercar más pero “si se nota esta luminosidad”.

Algunos usuarios aseguraron que se trata de un OVNI “si es un OVNI, también he visto”, “cuida a tu hijo, es el elegido”, “hay un ovni detrás de la colina”. Mientras que otros afirmaron que tiene una explicación lógica y humana “es una cinta de cassette para ahuyentar a los pájaros para que no se coman las plantas”, “son carros pasando a alta velocidad”.