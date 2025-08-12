Sistema Cutzamala aumenta en 28.3 por ciento su almacenamiento, respecto a agosto de 2024

En los primeros ochos meses de este año, el Sistema Cutzamala ha incrementado su almacenamiento en un 28.3 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024, así lo informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En agosto del 2024, las presas que conforman este sistema hídrico tenían un almacenamiento de 285.59 millones de metros cúbicos, que significaba el 36.5 por ciento de su capacidad y actualmente está en 506.79 millones de metros cúbicos, equivalente a 64.8 por ciento de su capacidad.

“La diferencia respecto a este almacenamiento del año pasado es de 221.2 millones de metros cúbicos, casi el 28.3 por ciento de la capacidad de almacenamiento”, expresó la directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Patricia Labrada Montavo.

Incrementa su almacenamiento en comparación a agosto de 2024

Presa El Bosque tiene almacenamiento de 105 millones de metros cúbicos

Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, expuso que la presa El Bosque tiene un almacenamiento de 105.96 millones de metros cúbicos, que es el 52.4 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Mientras que, la presa Villa Victoria está en un 53.6 por ciento de llenado, lo que es igual a 99.50 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua.

En tanto, la presa Valle de Bravo es la que tiene el almacenamiento más alto con un 76.4 por ciento, que equivale a 301.34 millones de metros cúbicos de agua. Finalmente dijo que el caudal promedio suministrado por parte de Conagua a la Ciudad de México, del 4 al 10 de agosto, fue de 6.132 metros cúbicos por segundo, y al Estado de México un total de 4.564 metros cúbicos por segundo.

