Sismo en México: ¿dónde tembló hoy 12 de agosto? | EPICENTRO

Durante la madrugada de martes 12 de agosto se registraron dos sismos en México, el más fuerte de magnitud 4.4 con epicentro en Tonalá, Chiapas, sin embargo, la fuerza no fue suficiente para activar la alerta sísmica.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hoy martes 12 de agosto se registraron dos sismos, el más débil de magnitud 4.3 grados y el más fuerte de 4.4. El primero se registró a las 00:33 horas y el segundo a las 01:57 horas.

¿Dónde tembló hoy martes 12 de agosto en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos esta madrugada.

Hora: 00:33 am. Epicentro: suroeste de Tonalá, Chiapas, con coordenadas de 14.741°, -94.519°, una profundidad de 16.1 kilómetros. Magnitud de 4.4.

Hora: 01:57 am. Epicentro: suroeste de Tonalá, Chiapas, con coordenadas de 14.695°, -94.515°, una profundidad de 16.2 kilómetros. Magnitud de 4.3.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 174 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 12/08/25 01:57:32 Lat 14.69 Lon -94.51 Pf 16 km pic.twitter.com/iiGe6rr6Yj — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2025

¿Qué son los sismos?

De acuerdo a lo que informa el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de sus canales oficiales, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones.

Los sismos los reporta diariamente el SMN | Crédito SMN

¿Qué hacer en caso de sismo?

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres

Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse

Alejarse de muebles pesados como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido

Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer.

Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos

Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores

Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones

Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes

Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal

¿Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.