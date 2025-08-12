Sentencian a 10 años de prisión a ex director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas por extorsión

Las autoridades mexiquenses comprobaron la participación de Juan Cruz, quien desempeñaba el cargo de director de Seguridad Pública en el municipio de Coatepec Harinas, en el delito de extorsión, por lo que lograron una sentencia.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que Cruz deberá pasar 10 años en reclusión, al haber participado en hechos delictivos ocurridos el 19 de julio del año pasado.

“La investigación precisó que ese día, al encontrarse ambas víctimas en la colonia centro de dicho municipio, fueron interceptados por Juan Cruz Solano y dos sujetos más. El ahora sentenciado exigió una suma económica a las víctimas a cambio de ‘brindarles protección contra grupos criminales’, además los amenazó con privarlos de la vida para que no denunciaran estos hechos. “De igual forma, el 26 de julio del año pasado, el responsable se presentó ante los dos comerciantes, a uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, les exigió más numerario y después se retiró del lugar junto con sus dos cómplices”, señaló la corporación.

Cae en Operación “Enjambre”

El exfuncionario fue uno de los que cayeron como parte de la Operación “Enjambre”, en la cual autoridades federales y estatales realizaron un análisis exhaustivo de integrantes del gobierno presuntamente coludidos con integrantes del crimen organizado.