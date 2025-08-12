¿Se retrasará el regreso a clases por las intensas lluvias en el nivel básico? Esto dice el calendario de la SEP

Debido a las fuertes lluvias que han azotado gran parte del territorio nacional durante los últimos días, cientos de maestros, padres de familia y alumnos del nivel básico han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si la fecha del regreso a clases sufrirá modificaciones por las referidas afectaciones climáticas, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

Como se dijo antes, la temporada de lluvias ha provocado severas afectaciones en distintos puntos del territorio nacional y de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán durante las próximas semanas, lo cual, podría provocar modificaciones en el calendario escolar del ciclo 2025-2026 del nivel básico.

La SEP ya tiene definida la fecha del regreso a clases para el nivel básico. Foto: Cuartoscuro

¿Se cambiará la fecha del regreso a clases en el nivel básico por las lluvias? Esto dice la SEP

Pese a que las lluvias de los últimos días han provocado distintas afectaciones en distintos puntos del territorio nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido información en la que se indique que se tenga contemplado modificar la fecha del regreso a clases para el ciclo 2025-2026 en el nivel básico, lo que significa que los alumnos de kínder, primaria y secundaria volverán a las aulas el próximo lunes 1 de septiembre como se tiene previsto.

Es importante señalar que, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha anunciado un cambio de fecha para el regreso a clases, las autoridades escolares estatales están facultadas para realizar modificaciones en su calendario u horarios escolares ante cualquier tipo de eventualidad que pudiera poner en riesgo la integridad física de los alumnos, profesores y demás personal administrativo, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades escolares y de Protección Civil de cada entidad federativa ante cualquier cambio.

La SEP no tiene contemplado modificar la fecha del regreso a clases por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

Fechas clave del regreso a clases de la SEP para el nivel básico

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será a partir del lunes 25 de agosto cuando toda la plantilla docente del nivel básico regrese a las aulas para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, mientras que el regreso a clases para los estudiantes será a partir del lunes 1 de septiembre para dar inicio a las actividades académicas del ciclo escolar 2025-2026.

Por otra parte, se informó que, durante el primer mes de clases, se tienen previstos dos puentes escolares, el primero de ellos está programado para el martes 16 de septiembre, por la conmemoración del aniversario de la Independencia de México, mientras que el segundo será el viernes 26 de septiembre por la primera sesión ordinaria del consejo técnico escolar del ciclo escolar 2025-2026 y dicho descanso originará un fin de semana largo.