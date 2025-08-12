Se entregan dos de la Manada de Campeche implicados en presunta violación tumultuaria

Yeshua N. y Jorge N., dos de los implicados en el caso de una presunta violación tumultuaria en contra de Susan Saravia se entregaron a la Fiscalía General del Estado, en medio de la denuncia interpuesta por la víctima, en un caso al que se le ha llamado popularmente como "La Manada de Campeche".

El tercer implicado por la supuesta violación tumultuaria, Ángel N., ya había sido detenido previamente. El caso fue denunciado por la víctima en la carpeta de investigación CI-2-2025-448 ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC), órgano al que ahora se entregaron los otros dos implicados.

¿De qué se trata el caso de la Manada de Campeche?

Saravia ha utilizado sus redes sociales para señalar a los tres hombres de agredirla sexualmente el pasado 30 de marzo de 2025, cuando ella y otras amigas salieron a un bar con los, ahora, tres detenidos. Según su declaración, tras asistir a dicho lugar, decidieron acudir al departamento de ella, en donde ocurrió la violación tumultuaria.

En un primer momento fue Liz, madre de Susan, quien denunció lo ocurrido con su hija, sin embargo fue la misma víctima quien señaló directamente a los tres hombres, uno de los cuales era su amigo. La mujer presuntamente agredida denunció que familiares de Yeshua le ofrecieron dinero y coches, a cambio de retirar la denuncia.

La semana pasada, el joven se pronunció al respecto y denunció que como hombres se encuentran sin defensa, pues la sociedad siempre se pone del lado de las mujeres. "Cualquier hombre corre el riesgo de pasar por lo mismo, hoy en día cualquier hombre puede ser acusado de este tipo de delitos falsamente y siempre la ciudadanía se pone del lado de la mujer", dijo en un audio distribuido en redes sociales.

Al caso se le llamó así en alusión al ocurrido en Pamplona, España, en el 2016, en torno a una violación tumultuario que generó un gran debate a nivel mundial.