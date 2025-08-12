DESALOJAN LA PLAZA

Se desploma elevador en Plaza Mítikah, reportan dos personas lesionadas

El alcalde de Benito Juárez informó que trabajan con Protección Civil para revisar a fondo las medidas

El alcalde de Benito Juárez informó que desalojaron la plaza Foto: X @LuisMendozaBJ

En Plaza Mitikah, se reportó el desplome de un elevador este martes 12 de agosto que dejó como saldo a dos personas lesionadas que viajaban al interior, al momento no se han brindado detalles sobre la altura o la circunstancia.

El alcalde de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza detalló que las dos personas afectadas, un hombre de 60 años de edad y una mujer de 47 años quienes "están siendo atendidas por personal de Protección Civil".

Los elementos de seguridad desalojaron a las personas que se encontraban reunidas dentro de la Plaza para comenzar la investigación mientras que al menos 4 de los elevadores han sido clausurados para evitar una mayor afectación, el alcalde indicó que revisarán a fondo.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas", publicó el alcalde de Benito Juárez.

Trasladan a hospital a 2 personas lesionadas por caída de elevador de Plaza Mítikah

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que llegó a colaborar a la plaza comercial que se ubica en avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe de colonia Xoco por el incidente relacionado con un elevador. 

Las personas lesionadas una mujer y un hombre de la tercera edad resultaron con lesiones en la cabeza y cervicales, fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y trasladados de inmediato a un hospital. 

 

