Se desploma elevador en Plaza Mítikah, reportan dos personas lesionadas

En Plaza Mitikah, se reportó el desplome de un elevador este martes 12 de agosto que dejó como saldo a dos personas lesionadas que viajaban al interior, al momento no se han brindado detalles sobre la altura o la circunstancia.

El alcalde de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza detalló que las dos personas afectadas, un hombre de 60 años de edad y una mujer de 47 años quienes "están siendo atendidas por personal de Protección Civil".

Los elementos de seguridad desalojaron a las personas que se encontraban reunidas dentro de la Plaza para comenzar la investigación mientras que al menos 4 de los elevadores han sido clausurados para evitar una mayor afectación, el alcalde indicó que revisarán a fondo.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas", publicó el alcalde de Benito Juárez.

Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo… pic.twitter.com/5C2c9UCaIO — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Trasladan a hospital a 2 personas lesionadas por caída de elevador de Plaza Mítikah

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que llegó a colaborar a la plaza comercial que se ubica en avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe de colonia Xoco por el incidente relacionado con un elevador.

Las personas lesionadas una mujer y un hombre de la tercera edad resultaron con lesiones en la cabeza y cervicales, fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y trasladados de inmediato a un hospital.