¿Se daño tu tv o refrigerador durante una tormenta eléctrica? Así puedes hacer que CFE te pague

Las recientes lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones han provocado que las personas sufran daños materiales en sus hogares. Desde el tener que cambiar algún mueble, como el que se descompongan aparatos eléctricos. En el caso de los dispositivos que necesitan energía y se descompusieron, CFE puede hacerse cargo de su reparación o en su defecto de su compensación. La compensación sería correspondiente en caso de que no tenga solución el aparato.

En esta ocasión vamos a presentar el procedimiento que se debe de seguir para que la Comisión Federal de Electricidad se haga responsable de los daños presentados durante las tormentas eléctricas. Lo primero que se tiene que mencionar es que la CFE se hará cargo de los daños de los equipos siempre y cuando la falla se presente por un problema en el suministro de energía, es decir, que se tenga una variación de voltaje.

Ahora vamos a presentar todos los requisitos y los pasos a seguir para poder hacer el reclamo ante la CFE, donde se debe hacer el reclamo y el tiempo en el que la Comisión Federal de la Electricidad dará una solución al problema presentado. Un punto importante antes de realizar el reclamo es estar seguros de que se cuenta con contrato con la compañía de luz.

CFE se puede hacer responsable de los daños ocasionados por variación de voltaje durante una tormenta eléctrica | X cfe_contigo

Los requisitos para poder registrar los daños de aparatos eléctricos ante al CFE

Como ya se mencionó, lo primero que se debe tener en cuenta antes de realizar el reporte es que se cuente con un contrato de suministro de energía de CFE vigente. Otro de los puntos es que no se debe tener adeudos para poder ser atendido por los técnicos que atenderán el reporte a los daños de los aparatos eléctricos durante la tormenta.

Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE.

El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

En caso de presentarse un tercero, se debe acudir con una carta poder simple o notariada y una copia de la identificación del titular.

Presentar un escrito libre de daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

Acreditar la propiedad o en su defecto que se acredite el uso del inmueble con un contrato de arrendamiento.

Acreditar que el aparato dañado es de su propiedad con una factura o nota de compra del artículo eléctrico.

¿Cuánto tiempo para realizar el reclamo de los daños por tormenta eléctrica ante CFE?

Las personas que quieran levantar el reporte deben tener en cuenta que la reclamación de pago de daños se debe presentar en un periodo dentro 15 días hábiles posteriores a la fecha en la que ocurrió la falla. El cliente debe confirmar la fecha en la que ocurrió el daño, describiéndola de forma general. Si se está dentro de este periodo de tiempo se tiene que llenar el formulario de la solicitud por daños y se comienza el proceso para que CFE se haga cargo.

La CFE tiene una serie de requisitos previo a comenzar el proceso de pago por daños | Pexels

¿Dónde se realiza el trámite de reclamo de daños en CFE?

Para poder presentar el reclamo ante CFE, los usuarios de la empresa de servicio de energía tienen dos formas, vía telefónica en el 071 o acudiendo a un Centro de Atención a Clientes. A través de estas dos vías, la gente podrá comenzar su proceso para que la Comisión Federal de Electricidad mande a los técnicos a realizar un seguimiento de los aparatos dañados. Otro punto importante que se debe tener en cuenta que el trámite es gratuito.

¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez levantado el reporte de daños?

Una vez levantado el reporte ante la Comisión Federal de Electricidad, la CFE tendrá un plazo de 10 días hábiles para atender el llamado en el hogar de las personas que presentó problemas en sus aparatos electrónicos. Mejor vamos a presentar los pasos a seguir para que los técnicos determinen si tiene arreglo o en su defecto se tiene que pagar una compensación económica.

Primero se realizará una visita de un técnico de CFE para analizar que los daño del aparto haya sido causado por una falla en el suministro eléctrico. Después acudirá un técnico especializado en la reparación de aparatos eléctrico para emitir dictamen. Si el equipo dañado tiene reparación o sustitución de los aparatos dañados; también se puede brindar una compensación económica. El trámite dura un máximo de 30 días naturales para dar solución al problema presentando en el aparato eléctrico.

CFE tiene 30 días naturales para dar una resolución al problema presentado durante la tormenta eléctrica | Pexels

Pasado este tiempo, la CFE determinará si se puede arreglar el aparato o en su defecto se tiene que pagar una compensación de los bienes afectados por la variación en el suministro de energía durante una tormenta eléctrica. Un punto importante que se debe tener en cuenta es que en caso de que el técnico determine que el daño no fue provocado por el suministro de energía, la Comisión Federal de Electricidad no se hará responsable de los daños.