Salvan a un abuelito de ser devorado por un cocodrilo en Tamaulipas

Un hombre de la tercera edad estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo; sin embargo, fue salvado por personas que se encontraban en el Canal de la Cortadura, en Tamaulipas, El hombre nadaba en el cuerpo de agua sin guardar ningún tipo de precaución ante la presencia de estos animales.

Los testigos aseguraron que el señor les dijo que se había metido en el agua por decisión propia. Cuando le pidieron que saliera, dijo que no había ningún problema, debido a que tenía controlada la situación.

Los hechos ocurrieron justo donde se encuentra el puente vehicular de la avenida Emilio Portes Gil, en el Centro Histórico. El señor fue sacado del lugar justo cuando uno de los reptiles que habita en el agua se dirigía hacia él.

El hombre fue sacado del cuerpo de agua. FOTO: Especial

Un cocodrilo casi ataca a un hombre mayor en Tamaulipas

En redes sociales se difundió un video en el que se ve el momento en el que dos hombres se acercan al anciano, lo sujetan por ambos brazos y lo sacaron de este punto, el cual se une con la Laguna del Carpintero. Pese a la acción, el señor quería continuar en el agua e incluso tuvieron que pedirle que sacara los pies del agua ante la proximidad del animal.

Sin saber su identidad, las personas que rescataron al individuo lo dejaron partir, así que este tomó un rumbo desconocido. Debido a la difusión del video, una familia pidió la colaboración de la ciudadanía para ayudarla a tener contacto con el rescatado. El motivo es que guarda muchas similitudes con el señor Hermenegildo Uribe Ruiz, de 87 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

El hombre estaba en el agua y el cocodrilo se acercaba a él. FOTO: Especial

Según una ficha de búsqueda que se subió a Facebook, el adulto mayor se extravió en el Fraccionamiento Villas San Miguel, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el día 11 de agosto del presente año.

Como no se ha podido encontrar al hombre, se pide en dicha ficha de búsqueda que quienes tengan datos de su paradero se pueden comunicar al teléfono 444 524 14 81 y al correo electrónico sgg_cebp@slp.gob.mx.

Las características del hombre podrían coincidir con las de un hombre que es buscado. FOTO: FGJ

Piden tener cuidado con los cocodrilos en Tamaulipas

Sobre esto, el coordinador de SOS Cocodrilo César Cedillo Leal indicó que la población continúa acercándose a la Laguna del Carpintero Tampico sin medir las consecuencias, y donde presuntamente este hombre se hallaría en condición de calle.

"Solamente sé que Bomberos se iba a presentar, era un adulto mayor, en situación de calle, por ahí sé que lo andaba buscando la familia, el municipio tiene ahorita el plan de las vigilancias, sin embargo normalmente no se está en el lugar correcto ni la hora correcta, es muy difícil esa parte, pero bueno, la acción del ciudadano fue bastante buena de apoyarlo a salir, de invitarlo a salir (del canal)", precisó.