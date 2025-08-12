Rosa Icela Rodríguez expone canjeo de mas de 5 mil armas en 29 estados con programa "Sí al Desarme, sí a La Paz"

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó que desde el 10 de enero en el programa “Sí al desarme, sí a La Paz”, se han canjeado por dinero en efectivo más de 5 mil armas en 29 estados con lo que se ejerce el derecho a vivir en paz. En la conferencia de prensa matutina, dijo que este martes arranca el programa en Tlajomulco, Jalisco, con la participación de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Iglesia Católica que permite colocar los módulos en el atrio de la iglesia.

“Del 10 de enero a la fecha se llevan más de 5 mil armas de fuego recolectadas en el canje voluntario y anónimo del programa ‘Sí al desarmez Sí a la paz’ de esas armas 3 mil 039 son armas cortas mil 429 armas largas y 619 granadas, entre otros”, detalló.

“Solo por poner un ejemplo en Cajeme, Sonora, del 22 de Julio al 8 de agosto se intercambiaron por dinero en efectivo 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos. La suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de si al desarme Sí a la paz a 29 entidades logrando que la ejerza su derecho a vivir en paz”, manifestó.



Secretaría de Gobernación canjea miles de juguetes bélicos

La secretaria de Gobernación dijo que niñas y niños acuden a los módulos para canjear sus juguetes bélicos por juguetes educativos que a la fecha suman 4 mil 844.

“Como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atender a las causas que generan la violencia es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos sino con los actos eso es justicia social”, destacó.

Del Tianguis de Bienestar, la secretaria de Gobernación informó que se han visitado 16 municipios de Guerrero y Oaxaca y atendido a 35 mil 797 familias.

“Esta semana iniciamos en Ayutla de los Libres, en Guerrero, donde se entregan artículos nuevos de primera necesidad que son de parte traídos de parte de las aduanas e incautados en las aduanas”, indicó.

