Rosa Icela Rodríguez: "Atender las Causas que Generan la Violencia, es abrazar la bandera de la paz"

Durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el papel de las y los jóvenes como motor de transformación de México en el marco del Día Internacional de la Juventud.

En su discurso hizo mención de las diversas acciones y programas como las "Jornadas por la Paz" y "Sí al Desarme, Sí a la Paz", llevados a cabo a lo largo y ancho de la República Mexicana con la intensión de crear alternativas que lleven al desarrollo de las y los jóvenes en pro de construir un ambiente de paz, refiriendo las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la importancia de atender las causas que generan la violencia.

"Como dijo nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Atender las Causas que Generan la Violencia, es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos; eso es justicia social.", dijo Rosa Icela Rodríguez.

Foto: X/@rosaicela_

Participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo

Con su permiso, Presidenta.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Estamos hoy aquí para informar el trabajo que desarrollamos desde el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para atender las causas que provocan la violencia y generar espacios que fomenten el ejercicio de los derechos de toda la población, con una perspectiva humanista.

En México, como dijo nuestra Presidenta, no queremos que haya apología de la violencia. Por eso, trabajamos para todas las familias mexicanas y hacemos énfasis especial en nuestras juventudes, que son el relevo generacional.

Hoy, Día Internacional de la Juventud, reconocemos el aporte de las y los jóvenes como motor de transformación de México. Continuamos coordinando acciones para que puedan gozar de una vida plena y feliz, que tengan alternativas de desarrollo y contribuyan a la construcción de paz.

Durante este mes, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizan Ferias del Empleo, donde jóvenes, vecinas y vecinos pueden acceder a la oferta laboral para atender, en estos primeros días, a más de 16 mil 157 personas.

También trabajamos con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con quienes aplicamos 29 mil 769 exámenes, para quienes no han concluido su educación acrediten el nivel básico.

Decirle, Presidenta, que a esta actividad acudieron principalmente mujeres.

Las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, siguen colaborando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Gracias a las presidencias municipales, a la secretarías de la Defensa, de la Marina, y de Seguridad; de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales y a todos los que participan diariamente en ellas.

Con su apoyo ha sido posible llevar a cabo 4 mil 290 Jornadas por la Paz, donde familias y autoridades construimos comunidad.

En 27 municipios de nueve entidades, trabajamos en coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Hemos tocado la puerta de 154 mil 435 hogares; escuchamos a vecinas y vecinos; identificamos a jóvenes que no cuentan con oportunidades escolares o laborales, para vincularlos a la educación y al empleo. De esta manera, reducimos las brechas de la desigualdad.

Con 248 Ferias de Paz hemos generado espacios de convivencia, donde la población puede acceder a programas y servicios.

Decirle, Presidenta que, a la fecha, hemos conformado con vecinas y vecinos 264 Comités de Paz, que impulsan proyectos participativos orientados a mejorar la seguridad de las colonias. Y con la participación de todas y todos, 685 fachadas han sido pintadas en este periodo para darle vida al establecimiento de Senderos Seguros.

Continuamos con la recuperación de espacios públicos y, a la fecha, se han rehabilitado 176 canchas, parques y plazas.

En Michoacán continúan los trabajos para avanzar en el Plan de Justicia P’urhépecha. Se realizaron visitas en cuatro comunidades y se dialogó con autoridades tradicionales para implementar las Ferias de Paz.

Se desarrollan 14 proyectos de mejoramiento urbano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la organización vecinal en los municipios de Ciudad Juárez, Celaya, León y Salamanca.

Toda esta labor, ha hecho posible la suma de 3 millones 4 mil 177 atenciones. Nuestro agradecimiento a todas las secretarías y dependencias que fortalecen, desde el gobierno federal, estatales y municipales.

También vamos por el territorio nacional, instalando Consejos de Paz y Justicia Cívica, integrados por autoridades, asociaciones cívicas, empresarios, instituciones educativas, religiosas y líderes comunitarios, con el propósito de unir esfuerzos en favor de la paz y la seguridad.

A la fecha se han instalado los Consejos Estatales de Nayarit, Sonora y Morelos, así como 44 Consejos Municipales.

Por instrucciones suyas, Presidenta, continuamos con el Tianguis del Bienestar, mediante el cual hemos visitado 16 municipios de Guerrero y Oaxaca, y atendido a 35 mil 797 familias, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Buen Gobierno y Secretaría de Bienestar; Aduanas, el Indep, el SAT y la Guardia Nacional.

Esta semana iniciamos en Ayutla de los Libres, en Guerrero, donde se entregan artículos nuevos de primera necesidad, que son traídos de parte de las aduanas e incautados en las aduanas.

También informar que, del 10 de enero a la fecha, se llevan más de 5 mil armas de fuego recolectadas en el canje voluntario y anónimo del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

De esas armas, 3 mil 039 son armas cortas, mil 429 armas largas, y 619 granadas, entre otros. Aquí también es la suma de esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Solo por poner un ejemplo, en Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto, se intercambiaron por dinero en efectivo, 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos.

La suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” a 29 entidades, logrando que la población ejerza su derecho a vivir en paz.

El día de hoy iniciamos con este programa en Tlajomulco, Jalisco, con la participación de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Iglesia Católica, que nos permite colocar los módulos en el atrio de la iglesia.

Nos da mucho gusto que niñas y niños acudan a los módulos para canjear sus juguetes bélicos, por juguetes educativos. A la fecha hemos intercambiado 4 mil 844.

Finalmente, como dijo nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Atender las Causas que Generan la Violencia, es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos; eso es justicia social.

Gracias por su atención