Revelan las primeras imágenes de los 26 narcotraficantes extraditados a EU

El Gobierno de México ha entregado este martes 12 de agosto a otros 26 narcotraficantes hacia los Estados Unidos, entre ellos integrantes de diversos grupos criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y Cártel de Sinaloa. Nuevamente dicha medida se realiza con máxima discreción y en un momento de tensión entre ambas naciones.

En las primeras imágenes que se han difundido de los 26 enviados se observa que todos ellos visten de color café, se encuentran con las manos esposadas y acompañados de un grupo de uniformados, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El Departamento de Justicia reveló la identidad de los criminales de alto perfil relacionados con delitos de tráfico de drogas y jefes de organizaciones criminales. Entre las personas que destacan se ubican Abigael González, líder de "Los Cuinis", una de las facciones ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), él fue arrestado en el año 2015 y desde ese momento luchó contra su extradición a los Estados Unidos.

Además está el yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, y dos operadores de "Los Chapitos", facción del Cartel de Sinaloa una de las organizaciones más peligrosas en México. Además, destaca la extradición de Servando Gómex, alias "La Tuta", exlíder de "Los Caballeros Templarios".

El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha recalcado que los implicados en la extradición a Estados Unidos “eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos”. Por otro lado, la embajada del país norteamericano, por su parte, ha agregado que los capos “enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos”.

Entre los crimnales se encuentran integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa

Esta es la lista completa de los extraditados hacia Estados Unidos:

Enrique Arballo Talamantes a Distrito Nuevo México

Benito Barrios Maldonado a Distrito de Arizona

Luis Raúl Castro Valenzuela alías "Chacho" a Distrito de Delaware, integrante del Cartel de Sinaloa

Francisco Chávez a Distrito de Colorado

Abdul Karim Conteh a Distrito Sur de California, encabezó una red de contrabandeó de migrantes a Estados Unidos

Baldomero Fernández Beltrán a Distrito de Arizona

Ismael Enrique Fernández Velázquez a Distrito Este de Texas

Leobardo García Corrales a Distrito Sur de Nueva York, Operador del Cartel de Sinaloa (intercambió fentanilo por armas militares)

Abigael González Valencia "Cuini" a Distrito de Columbia, Líder de Los Cuinis, a cargo del tráfico de cocaína a EU

José Carlos Guzmán a Distrito de Alaska

Antón Petrov Kulkin a Distrito de Massachusetts

Roberto Omar López a Distrito Este de Georgia

José Francisco Mendoza a Distrito Este de Virginia

Hernán Domingo Ojeda a Distrito de Columbia

Daniel Pérez Rojas a Distrito de Columbia

Juan Carlos Sánchez a Distrito Sur de Texas

David Fernando Vásquez a Distrito Este de Virginia

José Antonio Vivanco a Distrito Norte de Illinois

Mauro Alberto Núñez a Distrito de Columbia

Juan Carlos Félix Gastelum "El Chavo Felix" a Distrito Sur de California, yerno de "El Mayo" Zambada y operador de laboratorios clandestinos

Jesús Guzmán a Distrito Este de Nueva York y Distrito de Carolina del Sur

Pablo Edwin "Flaquito" a Distrito Sur de California, Jefe de plaza de Tijuana

Servando Gómez a Distrito Sur de Nueva York

Kevin Gil Acosta a Distrito Sur de Nueva York, jefe de Seguridad de "Los Chapitos"

Roberto Salazar CA Condado de Los Ángeles, acusado de asesinar al ayudante de sheriff de Los Ángeles

Martín Zazueta alias "Piyi" a Distrito Sur de Nueva York, uno de los jefes de seguridad de Los Chapitos