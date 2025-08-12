Resultados Lotería Nacional Sorteo Mayor 3981 del martes 12 de agosto de 2025: consulta los números ganadores aquí

Este martes 12 de agosto de 2025 a las 20:00 horas, la Lotería Nacional anunció a los ganadores del Sorteo Mayor 3982 donde el premio mayor fue de 21 millones de pesos en una serie. Este sorteo estuvo dedicado a los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc.

Entre las tres series del sorteo, el menor premio fue de 120 mil pesos. Verifica con atención los números ganadores y en caso de resultar acreedor de un premio te sugerimos que acudas directamente al expendio donde compraste tu boleto.

uD83DuDD34 #EnVivo | Conmemoramos 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc con el #SorteoMayor No. 3982. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



¡Únete y que la suerte esté contigo! uD83EuDD1Ehttps://t.co/G5jP4Aum5P — Lotería Nacional (@lotenal) August 13, 2025

Para reclamar tu premio es necesario contar con una identificación oficial y el billete ganador para su validación. El Sorteo Mayor también otorga segundos y terceros lugares, así como reintegros, lo que aumenta las posibilidades de obtener un beneficio. Los ganadores cuentan con 60 días naturales para reclamar sus premios, que en el caso de las sumas mayores se cobran en la sede central de la Lotería Nacional, en Ciudad de México.

Revisa a continuación la tabla con los principales resultados: