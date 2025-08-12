Resultados de sorteos Tris y Chispazo del 12 de agosto de 2025: consulta aquí los números ganadores

Este martes 12 de agosto de 2025, unos de los juegos de azar más populares del país que pertenece a la Lotería Nacional, que son Tris y Chispazo, han anunciado todas las combinaciones a través de todo el día. Para quienes jugaron el popular sorteo, es crucial verificar los números y mantener el boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante para reclamar el premio.

Es importante recordar que, si tienes un boleto ganador, tienes un plazo de hasta 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Cabe destacar que una vez vencido este plazo, el derecho al cobro expirará y el monto del premio será destinado a la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

uD83DuDD34 #EnVivo | ¡Ya comenzó el sorteo de #Tris y #Chispazo Clásicos #melateretro y #ganagato ! ¡Si confías en tus números de la suerte, esta puede ser tu noche! uD83DuDE0Ehttps://t.co/EXHhMv5n3O — Lotería Nacional (@lotenal) August 13, 2025

Resultados TRIS

El sorteo Tris se distingue por realizar sorteos cinco veces al día, de lunes a domingo, permitiendo a los jugadores elegir desde un solo número hasta combinaciones más complejas, con premios que varían según el tipo de apuesta y el número de aciertos. Este formato flexible brinda múltiples oportunidades de ganar a lo largo de la jornada, con costos de participación accesibles para todo el público.

Los resultados de los sorteos de Tris anunciados este martes 12 de agosto de 2025, fueron los siguientes:

Sorteo Tris Clásico No. 34647 Números ganadores 7-7-0-0-5

Sorteo Tris de las Siete No. 34646 Números ganadores 6-7-2-3-2

Sorteo Tris Extra No. 34645 Números ganadores 6-5-5-9-8

Sorteo Tris de las Tres No. 34644 Números ganadores 4-6-1-0-8

Sorteo Tris del Mediodía No. 34643 Números ganadores 4-8-7-2-7

Resultados Chispazo

El resultado del sorteo Chispazo se celebra dos veces al día, en sus ediciones de las 15:00 y 21:15 horas. El objetivo es acertar entre tres y cinco números de una combinación ganadora de 25 posibles, sin importar el orden. Su atractivo principal radica en que no acumula bolsas: cada sorteo reparte el premio entre los ganadores del momento, lo que garantiza que siempre haya distribución inmediata de los recursos.

Los resultados de los sorteos de Chispazo anunciados martes 12 de agosto de 2025 fueron los siguientes: