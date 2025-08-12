Rescatan a niño de 5 años secuestrado en Michoacán, lo arrancaron de brazos de su madre

Lo que prometía ser un día normal en la vida de una madre y su pequeño hijo, de cinco años de edad, se convirtió en una pesadilla que, afortunadamente, terminó de buena manera gracias a la rápida acción policial.

Y es que durante la mañana de este 12 de agosto, presuntos criminales arrebataron al niño de brazos de su madre mientras se encontraban en el centro de Senguio, Michoacán, lo cual generó una intensa búsqueda por parte de autoridades locales, estatales y de los municipios vecinos de Tlalpujahua y Maravatío.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el niño fue subido por la fuerza a una camioneta negra, donde los presuntos secuestradores partieron sin rumbo conocido, adentrándose en la zona rural.

Las autoridades organizaron un robusto operativo de búsqueda en toda la zona, lo cual se llevó a cabo con la colaboración tanto de elementos policiales como de la ciudadanía de la región.

Abandonan a niño secuestrado

Horas después del reporte de secuestro, un vehículo rojo marca Honda fue avistado en la localidad de La Trampa y, en su interior, los cuerpos policiales notaron que se encontraba el niño secuestrado.

Tanto el automóvil como el menor se encontraban abandonados en el paraje, por lo que pudo ser rescatado sin necesidad de ningún tipo de confrontación con los presuntos criminales, que tampoco pudieron ser localizados.

El menor fue encontrado en el paraje La Trampa. Foto: Secretaría de Seguridad de Michoacán

“Rescatamos en Senguio a un niño privado de su libertad, tras un operativo de búsqueda por aire y tierra en coordinación con la Policía local de Senguio, Maravatío y Tlalpujahua. Se realizó la valoración médica del niño para ser entregado a su familia”, explicó la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Hasta el momento se desconoce el móvil que llevó a los presuntos delincuentes a privar de la libertad al pequeño, pero las autoridades siguen realizando indagatorias que les lleven a detener a los responsables.