Rescatan a niña de 13 años de la casa de un hombre que abusaba de ella

En San Luis Potosí, una niña de alrededor de 13 años fue rescatada por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de adentrarse en una casa ubicada en el municipio de Villa de Pozos en San Luis Potosí, generando un gran conmoción en los vecinos, pues el dueño del recinto abusaba de la niña.

Cabe destacar que todo sucedió luego de que se emitiera una Alerta Amber, pues tras el reporte de la no localización de la menor, corporaciones de seguridad respondieron implementando un operativo de búsqueda de reacción inmediata para poder encontrar a la menor de 13 años.

Fue entonces cuando la menor fue encontrada en el domicilio de un hombre que la mantenía en contra de su voluntad y según el testimonio de la víctima, el sujeto abusaba de ella sexualmente, por lo que las autoridades reencarnaron rápidamente para rescatarla de ese lugar.

¿Qué pasó con la menor de edad rescatada en San Luis Potosí?

Según las autoridades, el operativo de rescate liderado por elementos policiales, lograron detener a Ángel “N” de 34 años de edad, quien ha sido señalado como el presunto responsable del rapto de la menor, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras a la menor de edad se le dará atención médica y psicológica, se dictan los protocolos de este tipo de situaciones, pues cabe destacar que en México es necesario denunciar la desaparición de un niño, niña o adolescente ante el Ministerio Público o la Fiscalía más cercana.

Ahí es cuando la Alerta Amber se activa si cumplen ciertos criterios, como la existencia de riesgo inminente para la integridad del menor, por lo que además se deben dar los siguientes datos para su correcta denuncia, pues de no hacerlo podría ser inexacta el método de rescate: