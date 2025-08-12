Relaciones Exteriores recibe a mexicanos que fueron liberados de "Alcatraz de los Caimanes"

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con los hermanos Carlos y Óscar González Meza Cole, que estuvieron incomunicados en el centro de detención de migrantes Everglades, en Florida, Estados Unidos, que ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes”,

Durante el encuentro en la sede de la Cancillería, manifestó que con su testimonio se fortalecerá la asistencia consular y legal para atender a los mexicanos enviados a dicho lugar. Los hermanos estuvieron acompañados por su padre, Martín González Meza Vera, que visibilizó el caso.

Carlos y Óscar González pasaron 20 días detenidos e incomunicados en el “Alcatraz de los caimanes”, tras ser detenidos por agentes de la patrulla de caminos en Florida por un incidente de tránsito, y posteriormente fueron trasladados a dicho lugar. Tras su liberación, fueron deportados a México sin ningún cargo.

“Recibí en la @SRE_mx a dos mexicanos que estuvieron detenidos en ‘Alcatraz de los Caimanes’ y a su padre. Les di un abrazo y los escuché convencido de que su testimonio contribuirá a fortalecer la asistencia consular y legal que brindamos a los mexicanos detenidos en Everglades”, posteó Roberto Velasco.

Los hermanos estuvieron acompañados por su padre. Foto: SRE

Se brinda protección consular a 81 mexicanos detenidos en Everglades

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se brinda protección consular a los 81 mexicanos detenidos en Everglades, en Florida, Estados Unidos, que ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes”.

En la conferencia de prensa matutina, apuntó que no se tiene reporte de violaciones a los derechos humanos de los connacionales, además de que el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón se mantiene en permanente comunicación con los detenidos.

Explicó que paralelamente a nivel diplomático se está trabajando permanentemente para que permanezcan en el centro de detención el menor número de días, aunque algunos paisanos piden permanecer en Estados Unidos para enfrentar un juicio y no optan por la repatriación a México.

