Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a la escuela los estudiantes de primaria?

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 está cada vez más cerca. La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer el pasado 9 de junio el calendario oficial para el próximo Ciclo Escolar 2025-2026, que contempla 185 días de clases, este calendario es aplicable en toda la República Mexicana para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
¿Cuándo regresan a clases los niños de primaria?
Ahí viene establecido el día que será la fecha de inicio de clases del periodo lectivo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ese día es el 1 de septiembre y el fin de cursos será 15 de julio de 2026. De este modo el ciclo escolar tendrá una duración de 185 días de clases.
- Inicio de clases 1 de septiembre
- Fin de cursos 15 de julio
Fechas clave del Ciclo Escolar 2025-2026
Una de las búsquedas más constante luego de la publicación del calendario oficial de la SEP para el próximo ciclo escolar tiene que ver con los puentes y días festivos que vienen marcados, así como con los periodos de vacaciones, por lo que aquí te detallo todo lo que viene para el ciclo escolar 2025-2026.
Puentes y días festivos
- 16 de septiembre de 2025: Día de la Independencia de México
- 17 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana
- 25 de diciembre: Navidad
- 1 de enero: Año Nuevo
- 2 de febrero: conmemoración del Día de la Constitución
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 5 de mayo: Batalla de Puebla
- 15 de mayo: Día del Maestro
Días de Consejo Técnico
- 26 de septiembre 2026
- 31 de octubre 2025
- 28 de noviembre 2025
- 30 de enero 2026
- 27 de febrero 2026
- 27 de marzo 2026
- 29 de mayo 2026
- 26 de junio 2026