Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a la escuela los estudiantes de primaria?

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 está cada vez más cerca. La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer el pasado 9 de junio el calendario oficial para el próximo Ciclo Escolar 2025-2026, que contempla 185 días de clases, este calendario es aplicable en toda la República Mexicana para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo regresan a clases los niños de primaria?

Ahí viene establecido el día que será la fecha de inicio de clases del periodo lectivo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ese día es el 1 de septiembre y el fin de cursos será 15 de julio de 2026. De este modo el ciclo escolar tendrá una duración de 185 días de clases.

Inicio de clases 1 de septiembre

Fin de cursos 15 de julio

Entérate de las fechas clave del próximo ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

Fechas clave del Ciclo Escolar 2025-2026

Una de las búsquedas más constante luego de la publicación del calendario oficial de la SEP para el próximo ciclo escolar tiene que ver con los puentes y días festivos que vienen marcados, así como con los periodos de vacaciones, por lo que aquí te detallo todo lo que viene para el ciclo escolar 2025-2026.

Puentes y días festivos

16 de septiembre de 2025: Día de la Independencia de México

17 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

1 de enero: Año Nuevo

2 de febrero: conmemoración del Día de la Constitución

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

Días de Consejo Técnico

26 de septiembre 2026

31 de octubre 2025

28 de noviembre 2025

30 de enero 2026

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026