Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a la escuela los estudiantes de primaria?

En redes, madres y padres de familia se han preguntado cuándo será el día en que inicia el ciclo escolar 2025-2026

El regreso a clases se acerca. Foto: Cuartoscuro

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 está cada vez más cerca. La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer el pasado 9 de junio el calendario oficial para el próximo Ciclo Escolar 2025-2026, que contempla 185 días de clases, este calendario es aplicable en toda la República Mexicana para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo regresan a clases los niños de primaria?

Ahí viene establecido el día que será la fecha de inicio de clases del periodo lectivo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ese día es el 1 de septiembre y el fin de cursos será 15 de julio de 2026. De este modo el ciclo escolar tendrá una duración de 185 días de clases.

  • Inicio de clases 1 de septiembre
  • Fin de cursos 15 de julio
Entérate de las fechas clave del próximo ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

Fechas clave del Ciclo Escolar 2025-2026

Una de las búsquedas más constante luego de la publicación del calendario oficial de la SEP para el próximo ciclo escolar tiene que ver con los puentes y días festivos que vienen marcados, así como con los periodos de vacaciones, por lo que aquí te detallo todo lo que viene para el ciclo escolar 2025-2026.

Puentes y días festivos

  • 16 de septiembre de 2025: Día de la Independencia de México
  • 17 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana
  • 25 de diciembre: Navidad
  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 2 de febrero: conmemoración del Día de la Constitución
  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 5 de mayo: Batalla de Puebla
  • 15 de mayo: Día del Maestro

Días de Consejo Técnico

  • 26 de septiembre 2026
  • 31 de octubre 2025
  • 28 de noviembre 2025
  • 30 de enero 2026
  • 27 de febrero 2026
  • 27 de marzo 2026
  • 29 de mayo 2026
  • 26 de junio 2026

 

 

