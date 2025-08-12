Reconocen a Jóvenes emprendedores en la Benito Juárez

En el marco de la Semana de la Juventud, la alcaldía Benito Juárez reconoció a seis jóvenes emprendedores comprometidos con el desarrollo de iniciativas que benefician a la comunidad.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Joven de Atención y Bienestar a la Juventud, Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en la demarcación, destacó que en la alcaldía Benito Juárez los jóvenes siempre tendrán las puertas abiertas para trabajar de la mano y generar mejores oportunidades para su desarrollo profesional y personal.

Asimismo, celebró que cada vez más jóvenes se sumen al cambio activo de la alcaldía, lo que promueve una mejor calidad de vida para todos los sectores.

“Nos honra ser parte de la Semana de la Juventud, ya que son ellos los que construyen el presente y en sus ideas reside el futuro brillante de nuestra ciudad. Este consejo tiene la misión de acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos y ambiciones, estamos comprometidos con fortalecer su bienestar, su educación y, principalmente, el acceso a un empleo digno, porque sabemos que una mente sana y crítica es la base principal de una sociedad próspera”, afirmó Magaña.

Destacó que entre las acciones que la demarcación realiza para apoyar a los jóvenes está la vinculación con instancias como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), así como una constante coordinación con el Instituto de la Juventud, organismos que ofrecen opciones atractivas para el sector.

En tanto, Alejandro Cruz, jefe de Unidad Departamental de Proyectos de Atención a la Juventud, destacó la necesidad de consolidar a más jóvenes que tengan la iniciativa, el deseo, pero, sobre todo, el sueño de poder fomentar una idea que sirva como ejemplo.

“Que sea un motor de desarrollo para nuestro país, pero sobre todo, para nuestra alcaldía Benito Juárez. Nuestro alcalde Luis Mendoza tiene la intención de fomentar este tipo de apertura para que sus emprendimientos sean la plataforma y que se sientan arropados”, sostuvo.

Los emprendedores reconocidos fueron Samuel López y Gilberto Mendoza (Goji Technologies México), Ximena Reynoso (Casa Aura), Daniela Esquivel (Contacto Contextual), Gustavo Reyes (Suplementos Alimenticios Nutricionales Sustentables), Miranda Hernández (The Happy Hour) y Víctor Soto (Mordisco).