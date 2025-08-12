¿Quién es Andrea Vélez? Ciudadana estadounidense detenida por ICE acusa que no recibió agua en 24 horas

Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense que trabaja como coordinadora de producción en una empresa de calzado fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 24 de junio en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos, por supuestamente haber intervenido en una redada.

De acuerdo con el relato de Vélez al medio local NBC Los Ángeles, la mañana del suceso, tras ser dejada en su trabajo por su madre y hermana, presenció una escena caótica donde varios agentes federales "estaban listos para atacar y perseguir", en ese momento, un hombre vestido de civil la sujetó y la arrojó al suelo.

Vélez afirmó que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, el individuo se negó a mostrarle identificación o una orden judicial, lo que generó confusión y temor en ella, Tras su liberación, Andrea Vélez no ha podido regresar físicamente a su trabajo debido al trauma emocional que le ha dejado el incidente y sus abogados están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra el gobierno federal en busca de justicia y reparación por los daños sufridos.

"Estoy tomando las cosas día a día", expresó.

Andrea ha declarado que sufre secuelas por las agresiones que vivió

Vélez habría intervenido en un arresto

Las autoridades, por su parte, alegaron que Vélez intervino en la detención de un sospechoso y la acusaron de agredir a un agente federal, en una denuncia penal detalló que Vélez se interpuso en la trayectoria de un agente, golpeándolo en el rostro en un intento de impedir la detención.

Sin embargo, el Departamento de Justicia desestimó posteriormente el caso "sin perjuicio", lo que significa que el caso no puede ser presentado nuevamente, esta decisión genera interrogantes sobre la solidez de las acusaciones iniciales contra Vélez.

Las autoridades declararon que Andrea golpeo a un agente en la cara

Vélez ha negado rotundamente haber cometido cualquier delito, insistiendo en que desde el principio intentó identificarse como ciudadana estadounidense para evitar malentendidos, a pesar de haber entregado su licencia de conducir y su tarjeta de seguro médico en el centro de detención, fue arrestada y permaneció bajo custodia durante dos días. Durante ese tiempo, aseguró haber pasado 24 horas sin acceso a agua potable, una situación que agrava el impacto de su detención.

