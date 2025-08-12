¿Qué es una tormenta eléctrica y cómo protegerse de ella?

Cuando leemos los pronósticos del clima, cuando investigamos si lloverá en cierto lugar o la hora en la que habrán tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa no sólo si habrá encharcamientos, deslaves o lluvias intensas y altas temperaturas; también avisa sobre descargas eléctricas que podrían acompañar a estas lluvias.

Incluso cuando vemos un rayo o escuchamos tronar, pensamos de inmediato en las tormentas eléctricas, las cuales han provocado que se aplacen diversos eventos que se llevan a cabo al aire libre, como recientemente sucedió en el encuentro entre América y Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes, por ejemplo.

Para que terminen las dudas sobre estos términos climáticos, te compartimos en El Heraldo de México qué son las tormentas eléctricas, así como más aspectos relevantes sobre ellas, incluyendo el cómo puedes protegerte en caso de algún tipo de riesgo.

Las tormentas eléctricas han sido un tema recurrente esta semana | Cuartoscuro

¿Qué es una tormenta eléctrica?

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la UNAM, una tormenta eléctrica es una descarga violenta de electricidad atmosférica, que se manifiesta con rayos o chispas, emite un resplandor breve o relámpago (luz) y un trueno (sonido). Ocurren entre mayo y octubre y pueden durar hasta dos horas.

Una tormenta eléctrica se produce por la combinación de tres factores principales:

Humedad Atmósfera inestable Mecanismo que inicie el movimiento atmosférico

De acuerdo a la UNAM, el calor del sol calienta el aire, que asciende rápidamente creando nubes de tormenta donde se separan cargas eléctricas. Cuando la diferencia de carga entre la nube y el suelo (o entre diferentes partes de la nube) se vuelve demasiado grande, se produce una descarga eléctrica, que es lo que vemos como un relámpago. El rápido calentamiento del aire alrededor del relámpago causan el trueno.

¿Qué es una tormenta eléctrica y en realidad son peligrosas? | Cuartoscuro

¿Cómo protegerte en una tormenta eléctrica?

Entre las consideraciones que debes tener al iniciar una tormenta eléctrica están el buscar un refugio seguro, un edificio resistente, preferiblemente sin ventanas grandes o de vidrio. En caso de que estés en un vehículo, estaciona, apaga el motor y cierra las ventanas; no te refugies bajo árboles, especialmente si están aislados, ni cerca de postes, torres o estructuras metálicas.

Evita ríos, lagos, piscinas y áreas mojadas. No te bañes ni uses agua corriente durante la tormenta; desenchufa los aparatos electrónicos para protegerlos de sobretensiones; no uses teléfonos fijos; si estás al aire libre y no hay refugio cerca, agáchate, reduce tu contacto con el suelo y evita objetos metálicos.

Aplica la regla 30-30: si escuchas un trueno dentro de los 30 segundos de ver un relámpago, busca refugio inmediato, según el Departamento de Seguros de Texas. No te desorientes, si ves que alguien ha sido alcanzado por un rayo, llama a emergencias y ofrece primeros auxilios si puedes.

Las recomendaciones son para que las tormentas eléctricas no te representen algún peligro | Cuartoscuro

¿Qué hacer antes y después de una tormenta eléctrica?

Durante la tormenta eléctrica, puedes protegerte de la siguiente manera, de acuerdo a lo emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil:

Evita lugares altos como cerros o montañas

Apártate de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal

No permanezcas en grandes espacios abiertos

No te refugies debajo de los árboles

Refúgiate en tu automóvil si el motor está apagado, no tiene antena metálica y las ventanas están cerradas

Evita el contacto con el agua

Antes de la tormenta, procura identificar las nubes oscuras e imponentes; reconoce rayos y truenos distantes; refúgiate en el interior de un edificio o en tu casa; resguarda a los animales de campo y de compañía. Además, debes estar consciente de que el mejor lugar para protegerte en casa es una cama con base de manera.