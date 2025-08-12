Psicóloga deja a un lado festejo de su esposo para salvar la vida de una mujer en crisis

Sin pensarlo dos veces, Yolanda Ramírez dejó los preparativos para celebrar el cumpleaños de su esposo, se quitó los tacones y se echó a correr a lo alto del Puente Solidaridad, en Hermosillo, Sonora.

¿La razón? Apoyar las labores de convencimiento que en lo alto del puente llevaban a cabo personal de la Policía y los Bomberos de Hermosillo, quienes trataban de evitar que una joven terminara con su vida, en hechos ocurridos el pasado 10 de agosto.

Ramirez, de profesión psicóloga, hizo equipo con los especialistas hermosillenses para calmar a la joven, de 26 años de edad, quien amenazaba constantemente con arrojarse desde lo alto del puente vehícular.

Dos horas después de platicar y aprovechando un descuido de la joven, policías locales lograron apartar a la joven de la orilla del puente, poniéndola a salvo y resguardándola hasta que estuvo más tranquila.

¡A salvo gracias a la pronta acción! uD83DuDE4C La oportuna intervención de @Policia_HMO y @BomberosHermos1 permitió resguardar a una joven de 26 años que intentaba arrojarse de un puente. Los oficiales Fernanda Nieblas e Hiram Ruiz lograron disuadirla y llevarla a un lugar seguro. pic.twitter.com/flnh36CzEH — Policía Municipal de Hermosillo (@Policia_HMO) August 10, 2025

Reflexiona psicóloga sobre ayuda ante el suicidio

Horas después de haber ayudado a salvar la vida de la joven, la doctora Ramírez reflexionó en sus redes sociales sobre la poca empatía de algunas personas que, desde abajo del puente, animaban a la joven a saltar.

“En todo el tiempo que estuvimos ahí, escuché gritos de personas debajo diciendo ‘salta’, personas grabando y transmitiendo en vivo la situación. Si yo sentí tristeza con eso, no puedo imaginar lo que la persona al borde estaba sintiendo al escuchar a aquellos que la ‘animaban’ a morir.

La labor de la especialista y las autoridades fue clave para salvar la vida de la mujer. Foto: Facebook / Yolanda Ramírez

“Gracias a Bomberos y a la Policía de Hermosillo pudimos poner a salvo a esta persona, pero me hierve la sangre al leer los montones de comentarios en las notas periodísticas, en las transmisiones en vivo y redes sociales, comentarios hablando desde la ignorancia, el juicio y una falsa idea de superioridad”, escribió.

La profesional animó a la gente a preocuparse por la salud mental de sus seres queridos y, desde la empatía, tratar de entender las condiciones que pueden llevar a las personas a tomar este tipo de drásticas determinaciones.