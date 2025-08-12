Pronóstico del clima para el miércoles 13 de Agosto de 2025: esperan lluvias de fuertes a intensas en más de 20 estados

Influenciado por el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y las ondas tropicales número 21 y 22, México enfrentará condiciones meteorológicas variadas en todo el país para este miércoles 13 de agosto.

Lo anterior, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su pronóstico vespertino y general, en el que anticipa lluvias significativas en varias regiones, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, persistirá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en el norte y litorales, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en algunas zonas. A continuación, detallamos el pronóstico por categorías para que estés preparado.

Pronóstico de lluvias: zonas con riesgo de inundaciones y deslaves

Para este miércoles, se esperan precipitaciones intensas en diversas entidades, lo que podría generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, desbordamientos e inundaciones en áreas bajas.

Según el reporte, las lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) se concentrarán en el oeste de Campeche. Las muy fuertes (50 a 75 mm) afectarán regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) se prevén en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, mientras que las lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) serán mínimas en Baja California.

Temperaturas máximas: calor extremo en el norte y litorales

Las altas temperaturas superarán los 45 grados este miércoles. Foto: El Heraldo de México

El ambiente caluroso persistirá en gran parte del territorio, especialmente en el norte y las costas del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán. Las temperaturas máximas superiores a 45 °C se registrarán en el noreste de Baja California, así como en el noroeste y oeste de Sonora.

De 40 a 45 °C se esperan en el sur de Baja California Sur, norte de Sinaloa, suroeste y noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Además, temperaturas de 35 a 40 °C afectarán a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, sur de Zacatecas, Coahuila, Tabasco, Campeche y Yucatán. En zonas como San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte de Hidalgo, Veracruz, norte y suroeste de Puebla, Morelos y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 30 y 35 °C.

Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera de colores claros, hidratarse adecuadamente y prestar atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En contraste, las temperaturas mínimas serán frescas en varias regiones montañosas, principalmente por la mañana. Se pronostican de 0 a 5 °C en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Estas condiciones contrastan con el calor diurno, por lo que es aconsejable prepararse para cambios térmicos abruptos, especialmente en altitudes elevadas donde podrían formarse bancos de niebla.

Vientos y oleaje: rachas fuertes y posibles tolvaneras

El viento será otro factor a tener en cuenta. Foto: Especial

El viento será un factor relevante este miércoles. Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, y de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posibles tolvaneras podrían ocurrir en Baja California y Baja California Sur, reduciendo la visibilidad en carreteras.

En cuanto al oleaje, se prevé de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que representa un riesgo para actividades marítimas y costeras. Las autoridades recomiendan precaución a navegantes y residentes en estas áreas.

Pronóstico por regiones para el miércoles 13 de agosto

Valle de México: Cielo nublado con lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la CDMX, ambiente templado (máximas de 24-26 °C en la capital).

Península de Baja California: Caluroso extremo en el noreste, con chubascos en Baja California Sur.

Pacífico Norte: Lluvias muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Sonora, calor extremo.

Pacífico Centro: Muy fuertes en Nayarit, fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con oleaje elevado.

Golfo de México: Muy fuertes en Veracruz y Tabasco, chubascos en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Intensas en Campeche (oeste), muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Muy fuertes en Chihuahua y Durango, chubascos en el resto.

Mesa Central: Muy fuertes en Puebla y Morelos, fuertes en Tlaxcala.

Los sistemas responsables incluyen el monzón mexicano, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y Central, ingreso de humedad de ambos océanos y las ondas tropicales 21 (al sur de Guerrero y Michoacán) y 22 (aproximándose a Quintana Roo). Mantente informado a través de los sitios oficiales de Conagua o sus redes sociales.