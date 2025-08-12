Las intensas lluvias que han azotado los últimos días el Valle de México han afectado el sector educativo. Este martes 12 de agosto la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió actividades académicas.
¿Por qué suspendieron las clases en FES Aragón UNAM HOY 12 de agosto?
Se espera que los estudiantes vuelvan a sus actividades académicas este 13 de agosto, sin embargo, las autoridades confirmen la fecha de retorno en redes sociales oficiales
