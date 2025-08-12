¿Por qué llueve tanto en la CDMX? Teorías desde Baba Vanga a la UNAM

Las fuertes lluvias registradas principalmente en la Ciudad de México provocaron caos que se ha extendido en las recientes semanas por la acumulación de agua que inundó varias zonas de la capital. Ante los atípicos chubascos surge la duda sobre el motivo del aumento de la actividad que impulsó la búsqueda de respuestas desde el lado científico de la UNAM como el místico de Baba Vanga.

En las redes sociales los usuarios documentan las afectaciones de las inundaciones por las lluvias, algunas de ellas graves que afectan el patrimonio de las personas damnificadas y en la infraestructura de la ciudad que atañe directo a los usuarios del transporte público que no pueden llegar a su hogares y destinos.

Apenas la madrugada de este martes 12 de agosto, cayó una fuerte tromba en la CDMX por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta naranja y la alerta roja en varias de las alcaldías y advirtió que continuarán las precipitaciones pluviales con potencial riesgo de encharcamientos.

La predicción de Baba Vanga sobre las atípicas lluvias

Para hoy martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que activaron la alerta roja por las fuertes lluvias en las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza: mientras que la alerta naranja aplica para: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada del martes 12/08/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx, @GobMilpaAlta y @A_VCarranza pic.twitter.com/4KvTSnXeTg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2025

Sobre la caída atípica de lluvias, la mística de los Balcanes, la búlgara Baba Vanga indicó que el planeta iba a sufrir una serie de cataclismos naturales que además incluirían poderosos huracanes, terremotos y tsunamis con una magnitud sin precedentes. En ese contexto, los eventos de cambios climáticos extremos parecen haber comenzado.

Baba Vanga precisó en su visiones que los polos se derretirán lo que ocasionará que aumente el nivel del mar y por consiguiente haya inundaciones en las áreas costeras del mundo. La alteración de los patrones climáticos que dijo la oráculo llevará en algunas zonas sequías extremas y en otras la caída de lluvias atípicas.

Las lluvias torrenciales estarían presentes por un tiempo extendido, situación que del lado científico se confirmó con la transformación que produce el calentamiento global producido por las actividades de la humanidad con la quema de combustibles fósiles aunado a la deforestación.

¿Por qué llueve tanto en la CDMX?

En ese sentido, el experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Magaña, del Instituto de Geografía, tomó como ejemplo la fuerte lluvia que cayó el pasado 2 de junio, día cuando la gente tuvo por primera vez la impresión de que aquel día había llovido como nunca antes.

“Pero eso no es tan cierto. Un registro de lluvias en la Ciudad de México fue de 134 mm, es decir, el doble de lo que cayó el 2 de junio. Eso ocurrió en la década de 1960 en Coyoacán”, indicó el experto en la Gaceta UNAM, aunque recordó que en 2023, prácticamente no llovió en la CDMX durante junio; para ambas situaciones hay que estar preparados, acotó.

Víctor Magaña explicó que “en el caso del Valle de México, que es muy extenso, el viento sopla básicamente del noreste y trae nubes de la zona de Teotihuacán hacia esta zona de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco y el poniente del valle”, por lo que el clima tropical en el que viven los capitalinos crea nubes muy profundas son las que producen aguaceros muy intensos.

Normalmente cuando llueve se alcanzan a ver así las torres de la catedral… pero de plano hace rato desaparecieron por la #tormenta en #CDMX uD83DuDE31 los negocios de en frente sacando el agua y así luce la calle.#Cuauhtémoc #lluvia pic.twitter.com/m0YVHuxIy5 — Karyna Mezvery (@karyna_mezvery) August 11, 2025

De acuerdo con la UNAM, especialistas coinciden en que el régimen de lluvias en la Ciudad de México está condicionado por numerosos factores interrelacionados, entre ellos el cambio climático, la expansión urbana y la pérdida de áreas verdes.

Por lo anterior, Ana Cecilia Conde y Telma Castro Romero, investigadoras del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), expusieron en 2021 que la frecuencia de aguaceros extremos se incrementó: de menos de 10 al año en el siglo XX a más de 25 en el siglo XXI. Este fenómeno está directamente relacionado con el proceso de urbanización acelerada y con los efectos del cambio climático global, señalaron.