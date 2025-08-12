¿Por qué despidieron al profesor que fue golpeado por un alumno en Tulancingo? Esto explicó la UPT

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) anunció el pasado lunes 11 de agosto la baja definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, quien fue golpeado por un alumno el pasado 25 de julio en un aula de la institución, un hecho que quedó grabado en un video viralizado en redes sociales.

Su baja definitiva fue una decisión tomada tras una exhaustiva investigación del Comité de Ética y Conflictos de Interés con apoyo del Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría del Estado, sin embargo provocó polémica entre quienes desconocen los detalles precisos del caso.

Y es que este incidente exhibió un problema sistemático de acoso escolar en esa institución educativa, así como a la aparente inacción de las autoridades del plantel para atender el problema cuando fue reportado originalmente, lo que llevó a un desenlace violento y mediático.

¿Qué ocurrió en la UPT el viernes 25 de julio?

Porque estudiante agrede a maestro de la Universidad Politécnica de Tulancingo en Hidalgo. El alumno reportó que era víctima de acoso por parte del profesor. pic.twitter.com/kuQp729Y77 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 28, 2025

El incidente ocurrió durante una clase, cuando el estudiante Manuel Martínez, de 21 años, atacó físicamente a Ramírez con puñetazos y una patada, exclamando frases como “¡Vuélvete a burlar de mí!”.

Martínez, quien fue expulsado días después, justificó su acto como una reacción a meses de presunto acoso por parte del docente. Según el joven, Ramírez lo humillaba con burlas constantes, comentarios racistas y exclusión en actividades académicas, como decir frente al grupo “a ver quién quiere hablar, excepto Manuel” o retarlo con actitudes intimidantes.

El contexto del conflicto se agravó días antes de la agresión. Martínez, un estudiante destacado que impartía talleres de defensa personal en la UPT, salió de una clase de Ramírez por una actividad institucional, lo que llevó al profesor a implementar una evaluación extraordinaria que, según dijo, quitaría derecho a examen a quien no estuviera presente.

Este episodio, sumado a la negativa de Ramírez de dialogar con la hermana de Martínez, quien intentó mediar sin éxito, desencadenó la violenta confrontación captada en video.

¿Cuál fue la razón por la que el docente fue separado de su cargo?

Según las autoridades del plantel, la baja definitiva del docente responde a faltas graves que vulneran los valores institucionales de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación interna confirmó que las acciones de Ramírez transgredieron los principios éticos de la UPT. El comunicado oficial señala que su baja definitiva se debe a conductas que afectaron la vida académica y la función pública, incluyendo un patrón de comportamiento que, según testigos y el análisis del comité, corroboró las acusaciones de acoso.

Además, el caso fue turnado al Órgano Interno de Control para proceder con sanciones legales y administrativas correspondientes, lo que anticipa que las implicaciones podrían extenderse más allá de la universidad.

La UPT no actuó sola en esta decisión. La medida se acordó en una mesa de trabajo con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Daniel Fragoso Torres, y el rector Felipe Olimpo Durán Rocha, tras atender un pliego petitorio de estudiantes que exigían justicia.

Además de la baja de Ramírez, el profesor Francisco F., acusado de acoso y fraude, renunció voluntariamente, aunque enfrenta un procedimiento en la Contraloría, mientras que la profesora Nadia P., señalada por abuso de poder, fue reubicada a funciones administrativas, dejando de dar clases.

Como parte de las reformas, la universidad anunció que actualizará su Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) con un módulo de denuncias que garantizará accesibilidad, confidencialidad y seguimiento, presentado al inicio del próximo curso escolar. También se apoyará la creación de un Consejo Estudiantil con representación de todos los sectores.