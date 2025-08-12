Pobladores de Jilotepec bloquean carretera en Veracruz

Pobladores del municipio de Jilotepec, Veracruz, protestaron y bloquearon la carretera Banderilla-Naolinco durante este 12 de agosto, ante la falta de servicios de salud. Frente a Palacio Municipal exigieron la adquisición de una ambulancia y el funcionamiento de la Casa de Salud.

Indicaron que la falta de estos servicios pone en riesgo la atención médica oportuna para la población, sobre todo en las comunidades más alejadas del municipio, ubicado a 15 kilómetros de Xalapa, Veracruz.

Añadieron que los funcionarios encargados del Área de Salud no atienden las necesidades básicas en materia sanitaria y aunque se ha buscado el acercamiento correspondiente no ha habido una respuesta favorable.

“No es la solución; el pueblo necesita lo suyo, no depende de favores”, “no tenemos ambulancia”, “denle una ambulancia en Jilotepec”, “basta de espera, exigimos reapertura de la casa de salud”, increparon los vecinos de Jilotepec.

El bloqueo se realizó de manera intermitente, permitiendo en algunos momentos el paso de vehículos, con el objetivo de visibilizar la problemática sin afectar de forma total la circulación.

Los residentes indicaron que si es necesario retomarán la protesta en próximos días hasta recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades del ayuntamiento.