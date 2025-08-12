¡Orgullo mexicano! Tres estudiantes de Chihuahua ganaron el oro para México en concurso de robótica

Un equipo de jóvenes talentos mexicanos, conformado por Karina Jaired Castellanos Hernández, Gabriel Enrique Ojeda Carrillo, Luis Fernando Quintana Ríos, bajo la dirección experta de su entrenador Joel Hiram López Echavarría, ha alcanzado la gloria al obtener la medalla de oro en la World Robotics Conference 2025.

Este evento de magnitud internacional, que se conoce como los "Juegos Olímpicos de la robótica", se llevó a cabo en la vibrante ciudad de Beijing, China, del 8 al 12 de agosto, la conferencia congregó a la vanguardia de la robótica juvenil, con participantes de más de 20 naciones compitiendo y colaborando con el noble objetivo de impulsar la innovación, la ciencia y, sobre todo, el talento de las nuevas generaciones.

Los estudiantes de las escuelas CECYTECH 20 y CBTis 122 de Chihuahua de nivel medio superior, se alzaron con la presea dorada en una de las categorías más desafiantes y mediáticas: el DOBOT Intelligent Manufacturing Challenge – Moon Landing Challenge, donde pusieron en práctica sus conocimiento para programar y operar con precisión cirujana brazos robóticos con el fin de emular un alunizaje.

La victoria en esta categoría no solo fue un testimonio de su destreza en ingeniería, sino también de su aguda precisión, su estratégica planificación y, crucialmente, de su inquebrantable trabajo en equipo.

Créditos: SEP

El camino hacia este logro sin precedentes estuvo pavimentado con el invaluable apoyo de un equipo de ingenieros dedicados: Walter Ignacio Zamarrón Estrada, Sergio Mancinas y Lennin Rubio quienes les brindan la experticia técnica necesaria para que los jóvenes talentos pudieran superar los obstáculos, así como de la Academia STEM.

Felicitaciones para los jóvenes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se sumó a las felicitaciones, utilizando sus plataformas en redes sociales para destacar con orgullo la dedicación, la estrategia impecable y el dominio sobresaliente en robótica de alta precisión que demostró el equipo mexicano.

Maru Campus, gobernadora del estado de Chihuahua, también se sumó a las felicitaciones para este equipo: “Superaron a equipos de países como Turquía y Kazajistán, demostrando que el talento chihuahuense está hecho para conquistar cualquier meta”

