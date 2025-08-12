Omar García Harfuch asegura que el combate al tráfico de fentanilo ha sido una prioridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el combate al tráfico de fentanilo es una prioridad y se han decomisado 3.5 millones de pastillas de fentanilo en la frontera y en Sinaloa.

En la conferencia de prensa matutina, reconoció que se han registrado hechos violentos este fin de semana en Sinaloa, sin embargo, permanecerán en el Estado hasta que se restablezca la paz.

"Estados Unidos reportó hace poco el arresto de personas en Estados Unidos, de ciudadanos norteamericano que permitieron el ingreso de esta droga, el combate al fentanilo ha sido una prioridad por instrucciones de la presidenta han asegurado no solo una tonelada y media sino 3.5 millones de pastillas de fentanilo en la frontera y también en Sinaloa", afirmó.

Señaló que en Sinaloa pese a la presencia de fuerzas federales el domingo se registraron acciones violentas.

“Fueron dos eventos principalmente lo que provocó que que subiera la cifra, fue un evento en Concordia donde se localizaron 8 cuerpos, esos 8 cuerpos fueron un enfrentamiento entre civiles armados, entre dos células criminales y otro evento en Navolato donde pierden la vida 4 personas. El día domingo fue el día que hubo elevados homicidios el viernes y el sábado, no. Todos estos días en Sinaloa han sido de uno o dos homicidios al día, que obviamente no es lo óptimo queremos, lo que queremos es que no haya homicidios”, explicó.

En Sinaloa pese a la presencia de fuerzas federales el domingo se registraron acciones violentas. Foto: Gobierno de México

Con reforzamiento de seguridad en Sinaloa disminuye número de homicidios

Detalló que que con el reforzamiento en la seguridad en Sinaloa, han disminuido el número de homicidios.

“En octubre que fue la fecha más más alta de homicidios con 184, después noviembre continuaba continuaba al alza, en diciembre, la presidenta ordenar un primer un segundo reforzamiento y diciembre, enero, febrero, marzo y abril marca una tendencia a la baja por 5 meses”, dijo

“Mayo y junio por dos eventos específicos, uno la muerte de uno de los principales generadores de violencia del sujeto apodado ‘el 27’ o ‘el Perris’ y otro ahí se incrementa un poco la violencia en mayo y junio y está célula de los Avendaño que se pasa de un bando al otro grupo criminal también presentó estos este incremento de violencia, en julio se logra revertir y disminuir la tendencia al alza que que marcó mayo y junio”, añadió.

Afirmó que la estrategia ha sido continua con un reforzamiento por parte de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina con liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad,

“Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes, es mucho más baja a los últimos dos meses, sabemos que no es todavía la situación que queremos pero vamos a estar de manera permanente yendo como estamos estoy yendo con el gabinete de seguridad por instrucciones de la presidenta hasta que la situación se restablezca por completo”, afirmó.