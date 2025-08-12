No sólo es tiempo de mujeres en México, lo es en el mundo entero, afirma Sheinbaum

En la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no sólo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo.

“Decir: llegamos todas es que en efecto llegamos todas, con la historia y con el futuro, por eso el día de hoy quiero decirles: sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino es tiempo de mujeres en el mundo entero”, aseguró en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante mujeres líderes en la región, la mandataria hizo un repaso de lo que han hecho en estos 10 meses a favor de las mujeres. Por ejemplo, los Centros Libre, donde se brinda atención psicoemocional, jurídica, de trabajo social, para la prevención de las violencias, además de asesoría para el inicio o fortalecimiento de emprendimientos, la promoción de sus derechos humanos, acciones y estrategias que impulsen y reconozcan a las mujeres líderes y la creación de redes comunitarias de apoyo; así como una serie de actividades formativas, culturales, recreativas y de capacitación para favorecer sus autonomías y el cambio cultural.

No sólo eso, también una legislación: reformas constitucionales -que envía este jueves al Senado de la República-- para la protección y ampliación de los derechos de las mujeres, lo que implica la modificación a seis artículos de la Constitución Política: 4°; 21; 41; 73; 116 y 123, además de siete leyes secundarias, para hacer realidad la igualdad sustantiva; la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia.

Destacan trabajo a favor de las mujeres en México

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, destacó el trabajo hecho en la materia.

“Se ha traducido en una serie de acciones que visibilizan a las mujeres en la historia, que visibilizan a las mujeres en el presente y que fortalecen acciones que nos permiten pensar en un mejor futuro para todas las mujeres, sobre todo para las mujeres que más lo necesitan, para las mujeres indígenas, para las mujeres más pobres, para las migrantes, para las mujeres de las zonas rurales”, sostuvo.

Mientras que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió unidad en torno al liderazgo de la presidenta.

“Necesitamos la mayor unidad posible de América Latina y el Caribe, una unidad liderada por nuestra Presidenta y compartida por todas y todos, para decir con fuerza: por el bien de todos nuestros pueblos y naciones, primero las pobres, primero las excluidas y primero las mujeres”, sostuvo la anfitriona.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, marcó como un hito esta Conferencia.