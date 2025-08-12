Niña se cuelga de camioneta para pedir dinero y termina atropellada en Tijuana VIDEO

Una niña de 7 años de edad que solo buscaba recibir una moneda terminó bajo la rueda trasera de una camioneta en movimiento, luego de caer tras colgarse de la puerta del copiloto.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto a unos cuantos metros de la garita de San Ysidro, en Tijuana, cuando la menor de edad pedía dinero a las personas que transitan a diario por el punto.

En el video, tomado por una ciudadana norteamericana que se encontraba en el sitio del incidente, se ve cómo la niña se acerca junto a otro menor y un adulto a la camioneta, que sigue su marcha.

Sin embargo, en algún momento la niña intenta bajar, tropieza y cae al arroyo vehícular, donde la llanta trasera de la unidad le pasa sobre la pierna derecha, ante la mirada atónita de las otras personas que pasaban por el sitio.

Acusan a conductor de imprudencia

De inmediato, las autoridades locales y otras personas detuvieron al conductor de la unidad, quien enfrentó cargos por conducta imprudente al arrollar a la niña, quien solo registró contusiones.

De acuerdo con habitantes de la zona, cada vez es más habitual que adultos envíen a menores de edad a pedir dinero en este punto fronterizo, donde los pequeños se enfrentan a riesgos como atropellamientos, golpes y palabras vejatorias por parte de las personas que pasan por el lugar.