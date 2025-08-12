Mujer entra en labor de parto al interior del Metro La Raza, cuando estaba por abordar: así la auxiliaron

En la estación La Raza de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, una mujer de 35 años con 32 semanas de gestación entró en labor de parto mientras se dirigía al tren en esa estación, en la colonia Vallejo Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por la presencia de la usuaria en la zona de andenes, quien sintió fuertes contracciones.

Con rapidez, los oficiales trasladaron a la futura madre a un cubículo, donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron el inicio del parto.

Con sumo cuidado, la colocaron en una camilla y la trasladaron en ambulancia a un hospital para recibir atención especializada. La SSC destacó que su personal, capacitado en primeros auxilios, garantiza apoyo en emergencias, reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Suman más de una decena de casos en lo que va del año

En julio pasado, la SSC detalló que a lo largo de este año la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México había auxiliado a 13 mujeres en labor de parto, recibiendo a 11 bebés en diversos entornos, como la vía pública, domicilios y el Metro.

Según un comunicado emitido el pasado 4 de julio, las alcaldías con más casos son Álvaro Obregón (cuatro), Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc (dos cada una).

Policías sectoriales, de la PBI y auxiliares, junto con paramédicos del ERUM, han participado en estas labores, destacando casos como el nacimiento de un bebé en un taxi en la colonia Centro o el apoyo a una adolescente de 13 años en la estación Deportivo 18 de marzo. En otro incidente, en el CETRAM Tacubaya, una mujer de 35 años fue trasladada a un hospital tras presentar dolores abdominales.