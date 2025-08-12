Muere estudiante de medicina tras caer de camioneta en movimiento, iba jugando con sus amigos

El pasado lunes 11 de agosto se registró un accidente sobre la lateral del Anillo Periférico Poniente, cerca de la Avenida Vallarta en Zapopan, Guadalajara, donde un estudiante de medicina de cerca de 20 años murió de manera estrepitosa tras caer de una camioneta en movimiento.

Según las autoridades, el estudiante viajaba con varios compañeros de clases después de terminar su horario de clases normal, por lo que entre bromas y juegos, comenzó a asomarse por la ventanilla del vehículo y posteriormente, se terminó colgando de la parrilla del portaequipaje.

El conductor que también era un estudiante, detuvo la camioneta de inmediato, por lo que junto a dos pasajeros, se acercaron al joven que se había caído, notaron que estaba inconsciente tras recibir un fuerte golpe en su cráneo, por lo que testigos llamaron al 911, para que paramédicos de la Cruz Verde Zapopan acudieron al lugar.

¿Qué pasó con el joven que cayó de una camioneta en movimiento?

Tras la confirmación de la muerte del joven elementos de la Policía de Zapopan acordonaron el área, procedieron a entrevistar a los compañeros del estudiante, quienes coincidieron en que la caída ocurrió durante una serie de bromas y que no hubo intención de daño, por lo que el conductor quedó a disposición del Ministerio Público.

Además, según fuentes locales, los padres del joven llegaron al lugar de lo sucedido, donde reconocieron el cuerpo de su hijo, para después ser trasladado al descanso forense para la práctica de una necropsia como lo requiere el protocolo a seguir, generando fuerte conmoción en la comunidad estudiantil.

El caso ha generado división en redes sociales debido a la situación en la que murió el estudiante, pues se dividieron opiniones sobre los amigos con quienes viajaba, pues aseguraron en comentarios, que no se resolvió de la manera más acertada, ya que fueron perdonados por la muerte de su amigo.