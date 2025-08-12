Morena definirá alianzas con PT y Verde hasta la elección de candidatos que contenderán en 2027

El partido Morena definirá sus alianzas con el Partido Verde Ecologista y del Trabajo hasta seleccionas a los candidatos que contenderán en el proceso electoral a nivel federal de 2027, y en el que se disputarán las gubernaturas de 17 Estados, dijo este martes, la dirigente nacional de Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde Luján

En gira de trabajo en el Estado de Puebla, descartó también que haya rupturas con estos partidos que pretenden mantener su presencia con sus respectivas dirigencias municipales y que el diálogo de alianzas aún no comienza.

"En el caso de las alianzas, mira, nosotros no hemos venido planteando (… )ya llegarán los tiempos para sentarse con los partidos aliados. Creemos que juntos somos más fuertes, así que siempre hay que intentar un diálogo para lograr la alianza más amplia posible con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista. Lo vamos a hacer en su momento, cuando llegue la etapa del proceso de selección de candidaturas y el diálogo sobre alianzas", dijo.

uD83DuDD34 #EnVivo | Conferencia de prensa del CEN de @PartidoMorenaMx desde Puebla. Martes 12 de agosto.https://t.co/DMucS94Zl0 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 12, 2025

En Puebla habrá elecciones en 2027

Reiteró que en el caso de Puebla y a nivel nacional, se tendrá una elección en 2027 que para el partido será fundamental; 17 gubernaturas, pero en 30 estados que renovarán sus presidencias municipales, los congresos locales y también la Cámara de Diputados, donde Morena busca garantizar seguir manteniendo las dos terceras partes, es decir la mayoría como partido en alianza con PT y Verde Ecologista.

“Hay buen ánimo con los partidos aliados. El ruido que se maneja alrededor es distinto; nos llevamos bien y, seguramente, vamos a llegar a un muy buen acuerdo cuando llegue el momento”, dijo la dirigente nacional de Morena.

Por otra parte, dijo que es importante que quede claro para todos que la Constitución fue modificada para que, a partir de 2030, ningún partido político pueda presentar candidatos a reelección, ni candidatos que sean familiares de quienes actualmente ostentan un cargo.