Monterrey seguirá con altas temperaturas y humedad en el ambiente | PRONÓSTICO 13 DE AGOSTO

El calor veraniego regresará con todo este miércoles 13 de agosto en Monterrey y su zona metropolitana, pues a pesar de que las temperaturas diarias se ubican dentro de lo que se considera típico para esta época, la combinación de alta humedad y radiación solar intensa acentuará la sensación térmica, generando un ambiente particularmente sofocante para la población local.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones moderadas de lluvia (5 a 25 mm), aunque no se contempla una precipitación generalizada.

Este escenario sugiere que, si bien el entorno pudiera mantenerse seco la mayor parte del día, podría registrarse alguna llovizna dispersa. Cabe recordar que Monterrey se ubica en una zona de clima semiárido donde agosto representa el clímax de la canícula: los días más secos y calurosos del año.

Resulta común que durante este periodo las temperaturas máximas superen los 35°C de manera sostenida y las mínimas nocturnas permanezcan elevadas, incluso por encima de los 25°C. Además, la humedad alta intensifica la percepción de calor, generando un bochorno incluso en las primeras horas del día.

¿Cuál será el clima en Monterrey para el 13 de agosto? | PRONÓSTICO

Desde las primeras horas, el ambiente será cálido y húmedo, el cielo se mantendrá mayormente despejado acompañado una temperatura de 25°C que irá en aumento rápidamente. Esa sensación pegajosa se traducirá en una sensación térmica aún más agobiante, mucho antes de que el sol se encuentre en su punto más alto.

Por la tarde, las temperaturas escalarán notablemente, por lo que en horas cercanas al mediodía y primeras de la tarde, se calculan entre 34°C y 36°C, alcanzando un pico de 38°C. Las condiciones serán mayormente soleadas con nubes parciales, combinación que favorecerá la acumulación de calor.

La humedad relativa, estimada en cerca del 54%, intensificará esa sensación de bochorno y aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja (alrededor del 15%) no se descarta la presencia de alguna llovizna o tormenta eléctrica aislada hacia el final de la tarde.

Al caer la noche, el termómetro descenderá lentamente hacia los 28°C y el cielo permanecerá despejado o con pocas nubes, mientras que la ligera brisa dará cierto respiro. Aunque más soportable, el ambiente aún será cálido y algo húmedo, dificultando un descanso completamente fresco.

Recomendaciones para resistir el calor extremo en Monterrey