Mi Beca para Empezar 2025: ¿Tenías saldo? Esta es la razón por la que se bloquearon las tarjetas

Mi Beca para Empezar es un programa social del gobierno de la Ciudad de México, con el que se busca fortalecer el bienestar social y la igual mediante un apoyo económico para que alumnos y alumnas de preescolar y primaria, así como de Centros de Atención Múltiple de los mismos niveles, así como laboral, y para adultos que estudian la primaria.

Con este apoyo también se busca evitar la deserción escolar y mejorar los ingresos de las familias donde haya beneficiarios, de igual forma se impulsa la mejora en el aprovechamiento académico y se fortalece el sistema educativo público en la capital del país.

Es importante señalar que con el arranque de la Beca Rita Cetina, los estudiantes de secundaria ya no reciben el apoyo mensual, así que sólo pueden cobrar el que está enfocado en útiles y uniformes escolares, y es un pago único de 1,180 pesos.

Por lo anterior, aquí se brinda toda la información que necesitas saber sobre este apoyo, ya que las tarjetas de algunos beneficiaros fueron bloqueadas y existe la duda de si se pierde el saldo acumulado en ellas.

¿Fueron bloqueadas las tarjetas de Mi Beca Para empezar?

Mediante la tarjeta Mi Beca para Empezar o vale electrónico disponible en la app Obtén Más se reciben dos tipos de apoyos económicos, el depósito anual para uniformes y útiles escolares y el mensual; sin embargo, las tarjetas de los alumnas y alumnos de secundaria fueron bloqueadas aunque todavía tuvieran saldo algunas de ellas.

Al respecto, el Fideicomiso de Bienestar Educativo CDMX (FIBIEN) aclaró las razones del bloqueo en sus redes sociales oficiales:

"Como parte del proceso de migración de la tarjeta Mi Beca para Empezar a la nueva tarjeta exclusiva del programa Uniformes y Útiles Escolares Secundaria, te informamos que a partir de hoy, tu tarjeta ha sido bloqueada de manera física y en la App Obtén Mas".

Por este motivo los beneficiarios ya no podrán hacer uso de las tarjetas anteriores y deberán acudir el día que les corresponda a recoger el nuevo plástico, sólo así se desbloqueará su vale electrónico y podrán disponer del depósito anual.

¿Pierdo mi saldo si bloquean la tarjeta Mi Beca para Empezar?

No, de acuerdo con Fibien, aunque tu tarjeta haya sido bloqueada, no perderás tu saldo acumulado, así que una vez que tengas el nuevo plástico podrás hacer uso de tus recursos sin ningún inconveniente.

Es importante señalar que del 13 al 16 de agosto iniciará la entrega de los nuevos plásticos, por lo que padres, madres y tutores deben acudir en la fecha, hora y sede asignadas, mientras que el desbloqueo es automático.

Para saber a dónde debes acudir a recoger tu nueva tarjeta, necesitas entrar al siguiente enlace: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

Ahí deberás ingresar el CURP del beneficiario.

Dar clic en buscar.

Consultar la información.

¿Qué documentos debo presentar para la entrega de la nueva tarjeta?

La madre, padre o tutor deberán acompañar al menor con los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Carta invitación, en casa de no recibirla puedes llevar tu comprobante de registro de tu cuenta Llave CDMX.

También debes llevar la copia de tu identificación oficial.

Copia de la CURP del beneficiario.

Si el tutor no puede presentarse, la persona a cargo deberá llevar: carta poder firmada y copia de Identificación oficial vigente.

¿Cuándo depositan el apoyo de útiles y uniformes escolares 2025?

Fibien anunció que el día en que se depositará el apoyo para uniformes y útiles escolares será el próximo 16 de agosto de 2025. De esta manera los alumnos que tengan registro activo en el programa Mi Beca para Empezar, recibirán los siguientes montos: