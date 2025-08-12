Mejorar la calidad del aire requiere acciones firmes y decisiones difíciles: Carlos Alberto López Imm

En el Estado de México, las multas por no verificar vehículos son de 3,959 pesos, lo que, de acuerdo con la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, es un cargo excesivo, por lo que propuso reducir la sanción a 1,697 pesos; es decir, una reducción de 2,262 pesos.

En tribuna, Salinas Reyes también acusó que el transporte público produce importantes emisiones contaminantes y no se le aplican multas con el mismo rigor.

La emecista, además, destacó que estas sanciones no toman en cuenta el mal estado de las vialidades y afectan sobre todo a los propietarios de vehículos particulares.

Sostuvo que es urgente replantear la estrategia para que las multas sean aplicadas de manera integral, justa y sostenible para todos los propietarios de vehículos.

En respuesta, el presidente de la Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático, Carlos Alberto López Imm, diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mencionó que el programa Hoy no circula es independiente del esquema de verificación vehicular y defendió la intención del programa, aunque reconoció que tiene puntos perfectibles.

De acuerdo con López Imm, la verificación vehicular y el Hoy no circula son medidas distintas y que no deben confundirse, aunque estén relacionadas con la calidad del aire.

“La verificación busca controlar las emisiones contaminantes por vehículo; el Hoy no circula busca disminuir la cantidad de autos en circulación. Son estrategias diferentes y complementarias”, explicó.

Carlos Alberto López Imm puntualizó que el programa al que aludió MC tiene una primera etapa de sensibilización, no de sanción.

El legislador del Verde Ecologista aseguró que ellos desde el legislativo seguirán trabajando con responsabilidad, respaldando las decisiones que garanticen un medio ambiente sano, pero también asegurando que la ciudadanía sea informada, respetada y protegida ante posibles abusos.

“Gobernar también es tomar decisiones difíciles y limpiar el aire que hoy respiramos en condiciones lamentables requiere acciones firmes. Este primer año del Hoy no circula no es punitivo, es de sensibilización, como ya lo ha explicado nuestra secretaria de medio ambiente”, Alheli Rubio Arronis, apuntó López Imm.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la urgencia de dar difusión al programa, debido a que el 1 de enero de 2026 comenzarán las sanciones.