Más de 400 viviendas afectadas por lluvias en CDMX; anuncian apoyos y revisión de drenaje

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada recorrió las zonas afectadas por las lluvias registradas desde el domingo en la capital. Más de 400 viviendas de las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza se vieron afectadas. “No los vamos a dejar solos. Vamos a dar un apoyo antes y después el seguro”, afirmó Brugada.

“Estamos aquí porque no vamos a dejarlos solos y venimos aquí a resolver el programa de fondo”, aseguró la jefa de Gobierno, al instruir una revisión profunda del estado de drenaje en la alcaldía GAM. “La infraestructura hidráulica que atraviesa por este parque lineal pueda atenderse, pueda reconstruirse y pueda tener salida el agua”.

Clara Brugada dijo que integrantes de su administración se encuentran llevando a cabo un censo para conocer las afectaciones de cada domicilio, mientras que trabajadores tanto de las alcaldías como del gobierno capitalino realizan trabajo de limpieza de calles, desazolve y mantenimiento al drenaje. “Entonces tenemos un censo que ya sabemos cómo está y esperemos dando apoyos para la emergencia”.

Estás primeras acciones consideran también la instalación de un comedor para garantizar los tres alimentos a los afectados así como una brigada de salud para aplicar vacunas y auxiliar enfermos, en especial niños, niñas y adultos mayores.

De acuerdo con las secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, “no hay daño estructural” en las viviendas. Solamente se presentó el ingreso de agua; en algunas casas alcanzó los 15 centímetros, en otras 50 centímetros y hubo algunas viviendas que registraron hasta el metro y medio.

Myriam Urzúa precisó que el desbordamiento en del Gran Canal provocó las inundaciones en las colonias de Azteca, Progreso y Revolución; alcaldía Venustiano Carranza, sin embargo se harán labores para darle más profundidad al canal y aumentar su capacidad.

En tanto en la GAM las afectaciones fueron por la cantidad de lluvia que ha caído desde hace tres días, en especial la del lunes.

“En muy poco tiempo se produjeron 57 milímetros de agua, de precipitación y eso colapsó las calles”, dijo la titular de SGIRPC, al referirse a las afectaciones en San Juan de Aragón secciones V, VI y VII.

En esta alcaldía, Clara Brugada adelantó que se revisará de “inmediato” las condiciones del drenaje y sustituirlo en caso de ser necesario; en esta zona un tapón en el drenaje pontencializó los riesgos de inundaciones. “Lo que tenemos que revisar de inmediato es el asunto mayor, es la infraestructura que garantice que no haya más inundaciones”, dijo la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno instruyó al secretario de Participación Ciudadana, Tomás Pliego, quedarse de manera permanente en la colonia San Juan de Aragón VI Sección, para escuchar y atender las necesidades de los vecinos.

