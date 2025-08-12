Lluvias fuertes y bajas temperaturas en zonas de Chihuahua | Clima miércoles 13 de agosto

Luego de algunas semanas de intenso calor, en Chihuahua se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas para este miércoles 13 de agosto provocadas por el monzón mexicano. Además, se prevén vientos fuertes y temperaturas mínimas de hasta 0 grados en algunas zonas de la entidad durante la madrugada.

Para este miércoles se esperan lluvias fuertes a muy fuertes al sureste del país y la península de Yucatán, así como puntuales en Campeche. Esto debido a un canal de baja presión que se extenderá por estas regiones en interacción con la onda tropical número 22 y una vaguada en altura, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, al norte, noreste, oriente y sur del país se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en el occidente y centro. Esto provocado por otro canal de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Temperaturas mínimas durante la madrugada en Chihuahua

En Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) este miércoles. En la entidad también se espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como temperaturas mínimas de 0 grados en las zonas serranas durante la madrugada del jueves.

Se prevén lluvias fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua por monzón mexicano. Foto: Cuartoscuro

En contraste, al suroeste y noreste de Chihuahua se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Sobre entidades al norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán continuará el ambiente caluroso y podrían superar los 45 grados en Baja California y Sonora.

¿Qué hacer ante las fuertes lluvias?

Ante las fuertes lluvias que azotan el centro y gran parte del territorio nacional, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para antes y después de las tormentas con la intención de evitar incidentes.