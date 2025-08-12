Lluvias dejaron varados a 19,500 pasajeros en el AICM hoy 12 de agosto

A través de un comunicado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que la fuerte lluvia registrada la madrigada de este 12 de agosto ocasionó afectaciones a miles de pasajeros, pues fueron suspendidas operaciones, ya que las instalaciones se vieron nuevamente afectadas por la gran intensidad de las precipitaciones. Hasta el momento, se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19,500 pasajeros afectados.

Fue alrededor de las 02:13 horas cuando se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue, manteniéndose esta condición hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda – 23 Derecha a las 06:00 horas. La pista 5 Derecha – 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas.

El agua se metió en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez donde personal especializado con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.

A consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones.



¿Qué hacer si perdí mi vuelo?

Autoridades del AICM piden a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades. Además otras recomendaciones útiles en tiempos de emergencia son:

Mantén la calma: a pesar de que perder un vuelo es un verdadero contratiempo, en especial si no es por tu culpa, y puede generar mucho estrés y frustración. No entres en pánico y tómatelo con calma. No eres el primero al que le ocurre.