"Las mujeres queremos el poder para transformar nuestro entorno": Mónica Soto Fregoso

Al encabezar el último día de actividades del ciclo de conferencias de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Federal, Mónica Soto Fregoso, aseveró que las mujeres quieren tener el poder para transformar sus entornos y las sociedades.

“Las mujeres queremos el poder, no nos dé vergüenza decirlo y aceptarlo, queremos el poder para transformar desde nuestra perspectiva de mujeres lo que queremos del entorno y de las sociedades, de los espacios en los que podemos incidir", sostuvo.

Acompañada por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la presidenta del TEPJF indicó la importancia de que, desde el cargo que encabeza, se haga conciencia de los caminos que pueden recorrer las demás mujeres que aspiran a obtener un cargo similar.

“Un faro en este camino en donde ha ido abriendo brecha, como decimos en mi tierra, muchas veces con fuerza porque los caminos están cerrados, están llenos de maraña, están llenos de espinas y hay que ir removiendo y hay que ir removiendo y yo creo que hoy estamos en una posibilidad de consolidar los liderazgos de las mujeres ejerciendo el poder”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que América Latina sí puede ser paritaria en fechas próximas, pues hay un compromiso por parte de muchas mujeres que generan instrumentos en cada uno de los espacios que ocupan.

Por su parte, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, calificó de aleccionador que en México haya una gran representación de las mujeres dentro de los cargos públicos y de política en los últimos años.

En su participación, la exmandataria aseguró que “es hermoso ver como en 2024 coincidieron en el poder una presidenta en el Ejecutivo Federal, una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una presidenta del TEPJF, una consejera presidenta del INE y 47.4 por ciento de paridad en el Gobierno Federal”.

Incluso, aseveró que esto se logró gracias a una lucha constante y no fue de un día para otro.