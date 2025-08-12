Invitan SEP y Profeco a la Feria del Regreso a Clases 2025 que se llevará a cabo en 41 sedes en todo el país

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, invitaron a madres, padres y familias a asistir a la Feria de Regreso a Clases 2025, que se realizará el sábado 16 de agosto en Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 horas, con entrada libre, en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Delgado Carrillo informó que, en esta edición, se contará con la presencia de más de 50 expositores que ofrecerán diversos útiles escolares, como cuadernos, libretas y lápices de colores, entre otros enseres, así como libros del Fondo de Cultura Económica (FCE) con descuentos de hasta el 50 por ciento.

Recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la Lista sugerida de útiles escolares mínimos básicos para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, la cual contribuirá a la economía de las familias mexicanas.

Foto: Especial

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, destacó que esta feria forma parte de un programa nacional con 41 sedes en todo el país, ubicadas en espacios públicos e instalaciones de cámaras de comercio de municipios y estados. Subrayó que el objetivo es facilitar el acceso a productos de calidad y a precios accesibles, al tiempo que se apoya la economía familiar en esta temporada.

Escalante Ruiz invitó a las familias a consultar la página oficial de la Profeco para conocer la ubicación de todas las ferias y aprovechar sus beneficios y recordó que la Procuraduría, además de vigilar los costos, cuenta con la nueva edición de la Revista del Consumidor, en la que se invita a madres, padres y familias a consultarla para comparar los precios mínimos y máximos de varios productos para este regreso a clases.