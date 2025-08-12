Inundaciones en CDMX seguirán si no frenan la sobreexplotación de mantos acuíferos, advierte Luis Robledo

Luis Robledo Cabello, coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México, indicó que son diversos factores los que están provocando las inundaciones en la Ciudad de México (CDMX) ante las intensas lluvias recientes que azotan la capital del país.

En entrevista para el programa de "Las Noticias con Alejandro Cacho”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Luis Robledo Cabello mencionó que el cambio climático, un sistema de drenaje obsoleto, la urbanización que no obedece a un ordenamiento territorial adecuado, y los hundimientos en la Ciudad de México.

El coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México señaló que una solución para que el problema no se agrave más sería trabajar en un ordenamiento territorial y procurar que la Ciudad de México ya no siga creciendo y que en la parte oriente y poniente del Valle de México no se invada las zonas con vegetación.

Luis Robledo Cabello, coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Créditos: @CICMoficial.

CDMX no debe trasladar sus inundaciones a Tula, dice Luis Robledo

La segunda medida en la que se debe trabajar, dijo Robledo Cabello, es en la construcción de túneles semiprofundos.

Ahorita hay toda una red abajo de la ciudad, de interceptores que se construyeron en la década de los 70’s, hace más de 50 años, y estaban diseñados para una ciudad con un cierta intensidad de lluvia, pero si la cantidad de lluvia es mayor hay que construir nuevos interceptores”, explicó coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Luis Robledo Cabello adelantó que no se ve un futuro para la Cuidad de México sin problemas de inundaciones si no se frena la sobreexplotación de los mantos acuíferos que provocan los hundimientos en la capital del país.

Finalmente, el miembro del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles destacó que hay un agravante adicional en estas inundaciones que se registran en la Ciudad de México. Subrayó que toda el agua que sale de los emisores del drenaje de la capital llega al río de Tula, y la ciudad de Tula ya tuvo una inundación en el pasado por las salidas importantes de agua provenientes del Valle de Mexico.